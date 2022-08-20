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В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России - РИА Новости, 20.08.2022
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В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России
В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России - РИА Новости, 20.08.2022
В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России
Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:46
2022-08-20T19:47
россия
украина
херсонская область
анатолий вассерман
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.По его мнению, "Юго-Западный включит в себя остатки того, что пока называется Украиной".Депутат также отметил, что не стоит спешить с проведением референдумов, по его словам, их стоит провести в следующем году.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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россия, украина, херсонская область , анатолий вассерман, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Россия, Украина, Херсонская область , Анатолий Вассерман, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:46 20.08.2022 (обновлено: 19:47 20.08.2022)
 
В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России

Депутат Вассерман рассказал о возможных изменениях в административном делении России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы России в Москве
Здание Государственной Думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
"Насчет административного деления: думаю, что будет создано пара новых федеральных округов. Один – Новороссийский – включит в себя, по-видимому, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу, Тирасполь, в принципе, не исключено, что и Кишинев туда со временем войдет", – сказал Вассерман.
По его мнению, "Юго-Западный включит в себя остатки того, что пока называется Украиной".
Депутат также отметил, что не стоит спешить с проведением референдумов, по его словам, их стоит провести в следующем году.
"Предпочел бы подождать до конца демонтажа террористической группировки Украина и провел бы эти референдумы уже в следующем году, так как сейчас возникают некоторые осложнения", – резюмировал он.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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РоссияУкраинаХерсонская областьАнатолий ВассерманГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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