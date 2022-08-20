https://ria.ru/20220820/gosduma-1811024563.html

В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России

В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России - РИА Новости, 20.08.2022

В Госдуме рассказали, как может измениться административное деление России

Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T19:46

2022-08-20T19:46

2022-08-20T19:47

россия

украина

херсонская область

анатолий вассерман

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.По его мнению, "Юго-Западный включит в себя остатки того, что пока называется Украиной".Депутат также отметил, что не стоит спешить с проведением референдумов, по его словам, их стоит провести в следующем году.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220811/referendum-1808881311.html

россия

украина

херсонская область

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россия, украина, херсонская область , анатолий вассерман, госдума рф, ситуация в днр и лнр