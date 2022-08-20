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Для поставок газа в Европе должны создать условия, заявил сенатор - РИА Новости, 20.08.2022
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Для поставок газа в Европе должны создать условия, заявил сенатор
Для поставок газа в Европе должны создать условия, заявил сенатор - РИА Новости, 20.08.2022
Для поставок газа в Европе должны создать условия, заявил сенатор
Россия готова поставлять газ в европейские страны, но условия для этого должны создавать и на Западе, выполняя свою часть соглашения и решая созданные ими же... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:07
2022-08-20T13:07
экономика
россия
европа
германия
газпром
северный поток
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия готова поставлять газ в европейские страны, но условия для этого должны создавать и на Западе, выполняя свою часть соглашения и решая созданные ими же проблемы, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Газпром" ранее объявил о приостановке работы трубопровода "Северный поток" с 31 августа по 2 сентября. Как рассказали в компании, будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки. Ранее "Газпром" направил турбину на гарантийное обслуживание в Европу, однако при оформлении ее возвращения в РФ компания заявила, что не получила нужной документации, и сослалась на санкционные препятствия."Мы готовы поставлять газ, но для этого должны быть созданы условия", - сказал Джабаров, отметив, что проблема с доставкой в РФ турбин в соответствии с установленными правилами - "это не наша забота".По мнению сенатора, Германия должна сама решать эти вопросы, "нам от этого, простите, ни холодно, ни жарко".
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экономика, россия, европа, германия, газпром, северный поток
Экономика, Россия, Европа, Германия, Газпром, Северный поток
13:07 20.08.2022
 
Для поставок газа в Европе должны создать условия, заявил сенатор

Сенатор Джабаров: Россия готова поставлять газ, но и в Европе должны решить проблемы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия готова поставлять газ в европейские страны, но условия для этого должны создавать и на Западе, выполняя свою часть соглашения и решая созданные ими же проблемы, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Газпром" ранее объявил о приостановке работы трубопровода "Северный поток" с 31 августа по 2 сентября. Как рассказали в компании, будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки. Ранее "Газпром" направил турбину на гарантийное обслуживание в Европу, однако при оформлении ее возвращения в РФ компания заявила, что не получила нужной документации, и сослалась на санкционные препятствия.
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"Мы готовы поставлять газ, но для этого должны быть созданы условия", - сказал Джабаров, отметив, что проблема с доставкой в РФ турбин в соответствии с установленными правилами - "это не наша забота".
"Это забота Германии прежде всего. Они затеяли эту проблему и с турбинами, и с их возвращением, и самое главное - с запуском газопровода "Северный поток-2", - сказал политик.
По мнению сенатора, Германия должна сама решать эти вопросы, "нам от этого, простите, ни холодно, ни жарко".
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