Для поставок газа в Европе должны создать условия, заявил сенатор
Сенатор Джабаров: Россия готова поставлять газ, но и в Европе должны решить проблемы
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия готова поставлять газ в европейские страны, но условия для этого должны создавать и на Западе, выполняя свою часть соглашения и решая созданные ими же проблемы, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Газпром" ранее объявил о приостановке работы трубопровода "Северный поток" с 31 августа по 2 сентября. Как рассказали в компании, будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки. Ранее "Газпром" направил турбину на гарантийное обслуживание в Европу, однако при оформлении ее возвращения в РФ компания заявила, что не получила нужной документации, и сослалась на санкционные препятствия.
"Мы готовы поставлять газ, но для этого должны быть созданы условия", - сказал Джабаров, отметив, что проблема с доставкой в РФ турбин в соответствии с установленными правилами - "это не наша забота".
"Это забота Германии прежде всего. Они затеяли эту проблему и с турбинами, и с их возвращением, и самое главное - с запуском газопровода "Северный поток-2", - сказал политик.
По мнению сенатора, Германия должна сама решать эти вопросы, "нам от этого, простите, ни холодно, ни жарко".