https://ria.ru/20220820/gaz-1810956404.html

Для поставок газа в Европе должны создать условия, заявил сенатор

Для поставок газа в Европе должны создать условия, заявил сенатор - РИА Новости, 20.08.2022

Для поставок газа в Европе должны создать условия, заявил сенатор

Россия готова поставлять газ в европейские страны, но условия для этого должны создавать и на Западе, выполняя свою часть соглашения и решая созданные ими же... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:07

2022-08-20T13:07

2022-08-20T13:07

экономика

россия

европа

германия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия готова поставлять газ в европейские страны, но условия для этого должны создавать и на Западе, выполняя свою часть соглашения и решая созданные ими же проблемы, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Газпром" ранее объявил о приостановке работы трубопровода "Северный поток" с 31 августа по 2 сентября. Как рассказали в компании, будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки. Ранее "Газпром" направил турбину на гарантийное обслуживание в Европу, однако при оформлении ее возвращения в РФ компания заявила, что не получила нужной документации, и сослалась на санкционные препятствия."Мы готовы поставлять газ, но для этого должны быть созданы условия", - сказал Джабаров, отметив, что проблема с доставкой в РФ турбин в соответствии с установленными правилами - "это не наша забота".По мнению сенатора, Германия должна сама решать эти вопросы, "нам от этого, простите, ни холодно, ни жарко".

https://ria.ru/20220820/gaz-1810915945.html

https://ria.ru/20220819/gaz-1810863106.html

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европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, германия, газпром, северный поток