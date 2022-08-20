https://ria.ru/20220820/gaz-1810915945.html

Эксперты рассказали, как Европе удается копить газ на черный день

Эксперты рассказали, как Европе удается копить газ на черный день - РИА Новости, 20.08.2022

Эксперты рассказали, как Европе удается копить газ на черный день

Европа, несмотря на жару и ограниченную из-за этого возможность использовать альтернативные газу источники энергии, сохраняет высокие темпы закачки "голубого... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:41

2022-08-20T08:41

2022-08-20T08:41

экономика

европа

россия

германия

евросоюз

северный поток

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости, Татьяна Киселева. Европа, несмотря на жару и ограниченную из-за этого возможность использовать альтернативные газу источники энергии, сохраняет высокие темпы закачки "голубого топлива" в хранилища (ПХГ) на зимний период, но удается ей это за счет мер экономии и общего падения потребления дорогого газа, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 17 августа европейские ПХГ заполнены на 75,88%. Это соответствует среднему значению за последние 5 лет - 75,86%. Пока в августе "подземки" заполняются за день примерно на 0,39 процентного пункта (п.п.), тогда как среднее пятилетнее значение - 0,35 п.п., а в июле было 0,36 п.п.Лето собирает, а зима подбираетВ отличие от прошлых лет, в этом году Европа складирует газ при беспрецедентно низком уровне поставок газа из России. С конца июля они упали еще больше, так как из-за санкционной политики Запада не решается проблема ремонтов турбин для "Северного потока". В таких условиях малейшие перебои у других поставщиков, как, например, Норвегии из-за планового техобслуживания с 13 августа до конца месяца, сильно отражаются на общем балансе и ценах.При этом аномальная жара, которая сейчас охватила Европу, бьет сразу по нескольким направлениям. Во-первых, повышается спрос на кондиционирование, а значит, электроэнергию, цены на которую бьют в ЕС рекорды. Во-вторых, жара привела к засухе, опустив уровень воды в реках и водоемах, что осложняет поставки угля, использование АЭС и самой гидрогенерации, сообщала на текущей неделе аналитическая Rystad Energy.Кроме того, безветренная погода почти весь август держит генерацию ВЭС в Европе ниже нормы, следует из данных ассоциации WindEurope. Обычно летом выработка "ветряков" занимает 11-20% в общем объеме, но на прошлой неделе речь в среднем шла только о 9,66%, а на этой - пока лишь 9,15%. В сложившейся ситуации повышается спрос на газ, но и ПХГ продолжают заполняться.Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что Европе удается сохранять темпы закачки газа в "подземки" главным образом за счет общего падения спроса, а также введенных в ЕС мер экономии. Страны ЕС в начале августа согласовали с рядом поправок цель снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. Пока это добровольный ориентир, предложенный на фоне опасений нехватки поставок газа из России.По приходу и расход держиЗаместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов отмечает, что среднесуточная нетто-закачка газа в ПХГ Европы (закачка минус отбор) нынешним летом выше, чем в 2019-2021 годах, а отбор сохраняется на уровне прошлого года и незначителен (в среднем 8% от объема закачки). Он при этом напоминает, что в первом полугодии текущего года ЕС потребил газа примерно на 12,5% меньше, чем в 2021 году."Эта экономия, а также увеличение СПГ-поставок позволяют компенсировать ограничения трубопроводного импорта из России и сохранять высокие темпы закачки газа в ПХГ", - считает Колобанов.С ним согласны эксперты "Центра развития энергетики" (ЦРЭ), отмечающие, что, "прежде всего, потребление газа в генерации и в принципе в экономике ЕС существенно снизилось из-за высоких цен"."Темпы заполнения ПХГ действительно ускорились в течение лета, сейчас запасы в хранилищах Германии находятся на уровне выше пятилетней средней", - говорят в ЦРЭ. При этом общее потребление газа Германией с начала года по 15 августа упало на 15% год к году, что было компенсировано ростом использования угля.Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова считает, что аномальная погода все же отразилась на темпах заполнения газовых хранилищ: за последние полмесяца запасы в ПХГ ЕС выросли на 4%, притом что с 15 июля по 1 августа они увеличились на 6%, а в первой половине июля – на 5%. Однако сейчас и 4% являются высоким темпом, говорит она."Но надо понимать, что это происходит на фоне аномально высоких цен на газ и вводимых европейскими странами ограничений спроса", - заключает Белова.Что сегодня сбережешь, завтра пригодитсяНе менее важно, считают в ЦРЭ, что в крупных странах ЕС, прежде всего, в Германии, правительства обязывают крупные газовые компании заполнять хранилища. "При нынешних высоких ценах они закупают газ даже на споте, чтобы закачивать его. Это имеет и экономический смысл, поскольку на рынке существует убеждение, что зимой цены будут значительно выше, и трейдеры смогут заработать, купив газ сейчас и продав его зимой", - отмечают эксперты.ЕС в июне принял правила, по которым ПХГ должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы - на 90%. Некоторые страны, например Германия, установили для себя более жесткие цели. Уже сейчас порог в 80% преодолен в 8 из 19 стран ЕС. Это Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Польша, Португалия, Испания и Швеция. Но всего в ЕС 27 государств, следовательно, не все имеют хранилища для газа "на черный день".Если темпы ежесуточной закачки в ближайшие недели сохранятся на текущем уровне, то есть 0,39 п.п. в сутки, то, Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% к концу августа, а на 90% - в 20-х числах сентября, следует из расчетов РИА Новости. При этом традиционно отопительный сезон начинается в середине октября, а в прошлом году он полноценно начался только в ноябре. То есть у Европы еще останется временной лаг на дальнейшее складирование газа."Полная емкость ПХГ ЕС составляет около 106 миллиардов кубов, что в среднем может обеспечить около половины спроса на газ в предстоящий отопительный период (с ноября 2022 года по март 2023 года)", - оценивает Колобанов.Эксперты ЦРЭ при этом отмечают, что страны Европы находятся в разном положении. Так, если Германия заполнит ПХГ на плановые 95%, то сможет в самые холодные месяцы - декабрь-февраль - отбирать из них около 100 миллионов кубов сутки. Но этот объем сам по себе не сможет полностью компенсировать падение поставок российского газа, которые, например, в январе 2022 года составляли примерно 165 миллионов кубов в сутки, а сейчас - около 40 миллионов, считают они."Однако если Германия в январе 2023 года сократит потребление на 7% по сравнению с уровнем января 2022 года, то ее газовый баланс сойдется. Но если поставки из России полностью остановятся, то потребление нужно будет снизить уже на 18%, что является крайне сложной задачей", - говорят в ЦРЭ."Центр развития энергетики" подчеркивает, что подобные расчеты не бывают точными, поскольку существенным фактором является погода, и прошлая зима была достаточно теплой. Но, отмечают эксперты, странам центральной Европы в любом случае придется сокращать потребление газа, даже если они полностью заполнят ПХГ."В последнем случае сокращать придется не так сильно, и у европейцев будет некоторое пространство для маневра и страховка на случай холодов. Те страны, которые не заполнят ПХГ (пока в зоне наибольшего риска находится Болгария), рискуют столкнуться с полномасштабной чрезвычайной ситуацией", - заключают в ЦРЭ.

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html

https://ria.ru/20220819/gaz-1810860572.html

https://ria.ru/20220819/gaz-1810686187.html

https://ria.ru/20220818/gaz-1810465336.html

https://ria.ru/20220817/gaz-1810126418.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, европа, россия, германия, евросоюз, северный поток