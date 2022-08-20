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ОГТС Украины заявил, что может компенсировать перебои "Северного потока" - РИА Новости, 20.08.2022
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ОГТС Украины заявил, что может компенсировать перебои "Северного потока"
ОГТС Украины заявил, что может компенсировать перебои "Северного потока" - РИА Новости, 20.08.2022
ОГТС Украины заявил, что может компенсировать перебои "Северного потока"
Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что может компенсировать перебои в работе "Северного потока". РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T00:31
2022-08-20T05:24
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что может компенсировать перебои в работе "Северного потока".Ранее "Газпром" сообщил, что поставки по "Северному потоку" будут приостановлены на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая"."Принимая во внимание регулярные перебои в работе "Северного потока" в последние месяцы, равно как и объявленную остановку этого маршрута в конце августа, мы напоминаем вам о наличии альтернативных коридоров через Украину и Польшу", - говорится в заявлении оператора ГТС Украины."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.
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экономика, украина, россия, в мире
Экономика, Украина, Россия, В мире
00:31 20.08.2022 (обновлено: 05:24 20.08.2022)
 
ОГТС Украины заявил, что может компенсировать перебои "Северного потока"

ОГТС Украины утверждает, что может компенсировать перебои в работе "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Северный поток"
Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что может компенсировать перебои в работе "Северного потока".
Ранее "Газпром" сообщил, что поставки по "Северному потоку" будут приостановлены на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая".
"Принимая во внимание регулярные перебои в работе "Северного потока" в последние месяцы, равно как и объявленную остановку этого маршрута в конце августа, мы напоминаем вам о наличии альтернативных коридоров через Украину и Польшу", - говорится в заявлении оператора ГТС Украины.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.
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