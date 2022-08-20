https://ria.ru/20220820/gar-1810976851.html

В Москве перестал ощущаться запах гари благодаря погоде

В Москве перестал ощущаться запах гари благодаря погоде - РИА Новости, 20.08.2022

В Москве перестал ощущаться запах гари благодаря погоде

Концентрация взвешенных частиц, из-за которых ощущался запах гари, снизилась в воздухе Москвы благодаря "улучшению процессов рассеивания" и небольшому дождю,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:23

2022-08-20T15:23

2022-08-20T15:24

москва

рязанская область

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосэкомониторинг

петр бирюков

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Концентрация взвешенных частиц, из-за которых ощущался запах гари, снизилась в воздухе Москвы благодаря "улучшению процессов рассеивания" и небольшому дождю, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Жители Москвы несколько дней назад начали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области, очаги возгорания выявлены и во Владимирской области. По данным центра "Фобос", утром в субботу Москву вновь накрыл дымовой шлейф от пожаров, однако его концентрация оказалась слабее, чем несколько дней назад, в полтора-два раза."В настоящее время, несмотря на продолжающийся перенос воздушных масс из районов очагов природных пожаров, благодаря улучшению процессов рассеивания в атмосфере и небольшому дождю отмечено снижение в воздухе взвешенных частиц, из-за которых жители отдельных районов ощущали запах гари в утренние часы", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что, по данным учреждения "Мосэкомониторинг", концентрация этих частиц не превышает допустимых значений и находится на низком уровне – в пять раз ниже установленных нормативов.

https://ria.ru/20220820/pozhary-1810948645.html

москва

рязанская область

владимирская область

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Влада Копылова

москва, рязанская область, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосэкомониторинг, петр бирюков