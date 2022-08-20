https://ria.ru/20220820/gar-1810976851.html
В Москве перестал ощущаться запах гари благодаря погоде
В Москве перестал ощущаться запах гари благодаря погоде - РИА Новости, 20.08.2022
В Москве перестал ощущаться запах гари благодаря погоде
Концентрация взвешенных частиц, из-за которых ощущался запах гари, снизилась в воздухе Москвы благодаря "улучшению процессов рассеивания" и небольшому дождю,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:23
2022-08-20T15:23
2022-08-20T15:24
москва
рязанская область
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосэкомониторинг
петр бирюков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Концентрация взвешенных частиц, из-за которых ощущался запах гари, снизилась в воздухе Москвы благодаря "улучшению процессов рассеивания" и небольшому дождю, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Жители Москвы несколько дней назад начали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области, очаги возгорания выявлены и во Владимирской области. По данным центра "Фобос", утром в субботу Москву вновь накрыл дымовой шлейф от пожаров, однако его концентрация оказалась слабее, чем несколько дней назад, в полтора-два раза."В настоящее время, несмотря на продолжающийся перенос воздушных масс из районов очагов природных пожаров, благодаря улучшению процессов рассеивания в атмосфере и небольшому дождю отмечено снижение в воздухе взвешенных частиц, из-за которых жители отдельных районов ощущали запах гари в утренние часы", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что, по данным учреждения "Мосэкомониторинг", концентрация этих частиц не превышает допустимых значений и находится на низком уровне – в пять раз ниже установленных нормативов.
https://ria.ru/20220820/pozhary-1810948645.html
москва
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, рязанская область, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосэкомониторинг, петр бирюков
Москва, Рязанская область, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мосэкомониторинг, Петр Бирюков
15:23 20.08.2022 (обновлено: 15:24 20.08.2022)
В Москве перестал ощущаться запах гари благодаря погоде
Бирюков: дождь и ветер в Москве снизили концентрацию частиц, из-за которых ощущалась гарь