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Миллиарды на ветер: что случилось с главной "нефтяной кубышкой" мира - РИА Новости, 20.08.2022
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Миллиарды на ветер: что случилось с главной "нефтяной кубышкой" мира
Миллиарды на ветер: что случилось с главной "нефтяной кубышкой" мира - РИА Новости, 20.08.2022
Миллиарды на ветер: что случилось с главной "нефтяной кубышкой" мира
Крупнейший в мире суверенный фонд отчитался о рекордных убытках — 173 миллиарда долларов за полгода. Аналитики связывают это с взлетом цен на энергоносители,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:00
2022-08-20T08:04
экономика
цены на нефть
норвегия
россия
apple
центральный банк рф (цб рф)
shell
s&p 500
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейший в мире суверенный фонд отчитался о рекордных убытках — 173 миллиарда долларов за полгода. Аналитики связывают это с взлетом цен на энергоносители, ошибочной инвестиционной политикой, а также резким сокращением вложений в российские и китайские активы. Почему "нефтяная кубышка мира" рискует опустеть — в материале РИА Новости.Рекордные убыткиФонд национального благосостояния Норвегии, управляющий активами на 1,2 триллиона долларов, за шесть месяцев потерял 14 процентов всех вложений."Нефтяную кубышку мира", как называют эту финансовую организацию, основали в 1990-м, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи черного золота для обеспечения благосостояния будущих поколений норвежцев. В первом полугодии 2021-го фонд заработал на акциях 111 миллиардов долларов.Как заявил глава Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген, причины убытков — ужесточение денежно-кредитной политики в мире, ситуация на Украине и высокая инфляции. По его словам, во всех секторах в первом полугодии зафиксировали отрицательную доходность — за исключением энергетики, где плюс 13 процентов из-за роста цен на углеводороды и нефтепродукты.Масштабная распродажаАналитики указывают, что из-за агрессивных действий мировых ЦБ резко сократились инвестиции в быстрорастущие сектора. Лидер падения — технологический: минус 28 процентов на фоне резко подешевевших Meta*, Amazon и Apple. Не отстают и компании дискреционных товаров (второстепенные продукты и услуги, от которых люди могут безболезненно отказаться) с потерями в 24,9 процента, говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Из-за ускорения инфляции и ожидания замедления экономики инвесторы распродавали акции, полагая, что потребители сократят траты в этих категориях."Положительный результат у энергетического сектора (13,2 процента) — поскольку Shell и Exxon Mobil выиграли от высоких цен на нефть", — добавляет Шатов.Ошибочная стратегияНалог на прибыль от продажи нефти и газа в Норвегии — 78 процентов, и сверхдоходы идут прямиком в фонд благосостояния. У него были все возможности приумножить прибыль после того, как Европу охватил полномасштабный топливный кризис. Однако в последние годы организация планомерно сокращала вложения в энергетический сектор.На рискованность вложений указывает и Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade."На начало года около 72 процентов средств Нефтяного фонда Норвегии было в акциях с акцентом на высокотехнологичный сектор (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com и другие). Еще 25 процентов — в госдолг США, Японии, Германии, более двух процентов — в недвижимость, остальное — в возобновляемую энергетику. Подобная структура портфеля дает повышенную доходность лишь в благоприятные периоды", — поясняет аналитик.При спаде мировой экономики, особенно циклическом кризисе, доходность получится отрицательной. За первую половину 2022-го главный фондовый бенчмарк, индекс S&amp;P 500, просел на 21 процент, что и стало причиной рекордных потерь. Таким образом, ущерб, понесенный фондом, — прямое следствие начинающегося циклического кризиса.Неразумные решенияКроме того, по мнению наблюдателей, большую роль сыграли и политически мотивированные инвестиционные решения. Норвежцы постепенно отказывались от вложений в российские и китайские компании. А после начала военной операции на Украине правительство поручило заморозить все инвестиции в Россию и разработать план полного ухода с этого рынка.Как отмечало Bloomberg, это "редкий случай, когда политика стала управлять инвестициями в сбережения страны — ранее Норвегия не использовала фонд в качестве политического инструмента".Новые убытки сулит и вступление в силу запрета на импорт нефти из России в Европейский союз. Как поясняет Хазанов, возможности норвежских компаний по наращиванию добычи крайне ограниченны и заработать на подорожании черного золота они не смогут. Фонд снова потеряет деньги. В связи чем, вероятно, попросит помощи у властей страны и ЕС — если окажется, что на выплаты пенсионерам не хватает средств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220817/norvegiya-1810267885.html
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Наталья Дембинская
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экономика, цены на нефть, норвегия, россия, apple, центральный банк рф (цб рф), shell, s&p 500, инвестиции
Экономика, Цены на нефть, Норвегия, Россия, Apple, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Shell, S&P 500, инвестиции
08:00 20.08.2022 (обновлено: 08:04 20.08.2022)
 

Миллиарды на ветер: что случилось с главной "нефтяной кубышкой" мира

© AFP 2022 / NTB Scanpix / Carina JohansenНефтяное месторождение Юхан Свердруп в Северном море, к западу от Ставангера
Нефтяное месторождение Юхан Свердруп в Северном море, к западу от Ставангера - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / NTB Scanpix / Carina Johansen
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейший в мире суверенный фонд отчитался о рекордных убытках — 173 миллиарда долларов за полгода. Аналитики связывают это с взлетом цен на энергоносители, ошибочной инвестиционной политикой, а также резким сокращением вложений в российские и китайские активы. Почему "нефтяная кубышка мира" рискует опустеть — в материале РИА Новости.

Рекордные убытки

Фонд национального благосостояния Норвегии, управляющий активами на 1,2 триллиона долларов, за шесть месяцев потерял 14 процентов всех вложений.
"Нефтяную кубышку мира", как называют эту финансовую организацию, основали в 1990-м, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи черного золота для обеспечения благосостояния будущих поколений норвежцев. В первом полугодии 2021-го фонд заработал на акциях 111 миллиардов долларов.
Как заявил глава Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген, причины убытков — ужесточение денежно-кредитной политики в мире, ситуация на Украине и высокая инфляции. По его словам, во всех секторах в первом полугодии зафиксировали отрицательную доходность — за исключением энергетики, где плюс 13 процентов из-за роста цен на углеводороды и нефтепродукты.
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Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии

Масштабная распродажа

Аналитики указывают, что из-за агрессивных действий мировых ЦБ резко сократились инвестиции в быстрорастущие сектора. Лидер падения — технологический: минус 28 процентов на фоне резко подешевевших Meta*, Amazon и Apple. Не отстают и компании дискреционных товаров (второстепенные продукты и услуги, от которых люди могут безболезненно отказаться) с потерями в 24,9 процента, говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Из-за ускорения инфляции и ожидания замедления экономики инвесторы распродавали акции, полагая, что потребители сократят траты в этих категориях.
"Положительный результат у энергетического сектора (13,2 процента) — поскольку Shell и Exxon Mobil выиграли от высоких цен на нефть", — добавляет Шатов.
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Ошибочная стратегия

Налог на прибыль от продажи нефти и газа в Норвегии — 78 процентов, и сверхдоходы идут прямиком в фонд благосостояния. У него были все возможности приумножить прибыль после того, как Европу охватил полномасштабный топливный кризис. Однако в последние годы организация планомерно сокращала вложения в энергетический сектор.

"Сделали упор на инвестиции в "зеленый бизнес". А он в этом году резко просел из-за взлета котировок на горючие полезные ископаемые. В результате не заработали, а потеряли огромные средства", — отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

На рискованность вложений указывает и Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
"На начало года около 72 процентов средств Нефтяного фонда Норвегии было в акциях с акцентом на высокотехнологичный сектор (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com и другие). Еще 25 процентов — в госдолг США, Японии, Германии, более двух процентов — в недвижимость, остальное — в возобновляемую энергетику. Подобная структура портфеля дает повышенную доходность лишь в благоприятные периоды", — поясняет аналитик.
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При спаде мировой экономики, особенно циклическом кризисе, доходность получится отрицательной. За первую половину 2022-го главный фондовый бенчмарк, индекс S&P 500, просел на 21 процент, что и стало причиной рекордных потерь. Таким образом, ущерб, понесенный фондом, — прямое следствие начинающегося циклического кризиса.

Неразумные решения

Кроме того, по мнению наблюдателей, большую роль сыграли и политически мотивированные инвестиционные решения. Норвежцы постепенно отказывались от вложений в российские и китайские компании. А после начала военной операции на Украине правительство поручило заморозить все инвестиции в Россию и разработать план полного ухода с этого рынка.
Как отмечало Bloomberg, это "редкий случай, когда политика стала управлять инвестициями в сбережения страны — ранее Норвегия не использовала фонд в качестве политического инструмента".

"При сохранении той же структуры инвестиционного портфеля падение индекса S&P 500 на 50 процентов по итогам года увеличит потери фонда до 410 миллиардов долларов (34 процентов общих вложений). Это будет новый антирекорд, который снизит стоимость фонда с текущих 1,05 триллиона долларов до 810 миллиардов", — прогнозируют в TeleTrade.

Новые убытки сулит и вступление в силу запрета на импорт нефти из России в Европейский союз. Как поясняет Хазанов, возможности норвежских компаний по наращиванию добычи крайне ограниченны и заработать на подорожании черного золота они не смогут. Фонд снова потеряет деньги. В связи чем, вероятно, попросит помощи у властей страны и ЕС — если окажется, что на выплаты пенсионерам не хватает средств.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ЭкономикаЦены на нефтьНорвегияРоссияAppleЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ShellS&P 500инвестиции
 
 
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