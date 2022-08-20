https://ria.ru/20220820/fond-1810575154.html

Миллиарды на ветер: что случилось с главной "нефтяной кубышкой" мира

Миллиарды на ветер: что случилось с главной "нефтяной кубышкой" мира - РИА Новости, 20.08.2022

Миллиарды на ветер: что случилось с главной "нефтяной кубышкой" мира

Крупнейший в мире суверенный фонд отчитался о рекордных убытках — 173 миллиарда долларов за полгода. Аналитики связывают это с взлетом цен на энергоносители,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:00

2022-08-20T08:00

2022-08-20T08:04

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейший в мире суверенный фонд отчитался о рекордных убытках — 173 миллиарда долларов за полгода. Аналитики связывают это с взлетом цен на энергоносители, ошибочной инвестиционной политикой, а также резким сокращением вложений в российские и китайские активы. Почему "нефтяная кубышка мира" рискует опустеть — в материале РИА Новости.Рекордные убыткиФонд национального благосостояния Норвегии, управляющий активами на 1,2 триллиона долларов, за шесть месяцев потерял 14 процентов всех вложений."Нефтяную кубышку мира", как называют эту финансовую организацию, основали в 1990-м, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи черного золота для обеспечения благосостояния будущих поколений норвежцев. В первом полугодии 2021-го фонд заработал на акциях 111 миллиардов долларов.Как заявил глава Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген, причины убытков — ужесточение денежно-кредитной политики в мире, ситуация на Украине и высокая инфляции. По его словам, во всех секторах в первом полугодии зафиксировали отрицательную доходность — за исключением энергетики, где плюс 13 процентов из-за роста цен на углеводороды и нефтепродукты.Масштабная распродажаАналитики указывают, что из-за агрессивных действий мировых ЦБ резко сократились инвестиции в быстрорастущие сектора. Лидер падения — технологический: минус 28 процентов на фоне резко подешевевших Meta*, Amazon и Apple. Не отстают и компании дискреционных товаров (второстепенные продукты и услуги, от которых люди могут безболезненно отказаться) с потерями в 24,9 процента, говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Из-за ускорения инфляции и ожидания замедления экономики инвесторы распродавали акции, полагая, что потребители сократят траты в этих категориях."Положительный результат у энергетического сектора (13,2 процента) — поскольку Shell и Exxon Mobil выиграли от высоких цен на нефть", — добавляет Шатов.Ошибочная стратегияНалог на прибыль от продажи нефти и газа в Норвегии — 78 процентов, и сверхдоходы идут прямиком в фонд благосостояния. У него были все возможности приумножить прибыль после того, как Европу охватил полномасштабный топливный кризис. Однако в последние годы организация планомерно сокращала вложения в энергетический сектор.На рискованность вложений указывает и Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade."На начало года около 72 процентов средств Нефтяного фонда Норвегии было в акциях с акцентом на высокотехнологичный сектор (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com и другие). Еще 25 процентов — в госдолг США, Японии, Германии, более двух процентов — в недвижимость, остальное — в возобновляемую энергетику. Подобная структура портфеля дает повышенную доходность лишь в благоприятные периоды", — поясняет аналитик.При спаде мировой экономики, особенно циклическом кризисе, доходность получится отрицательной. За первую половину 2022-го главный фондовый бенчмарк, индекс S&P 500, просел на 21 процент, что и стало причиной рекордных потерь. Таким образом, ущерб, понесенный фондом, — прямое следствие начинающегося циклического кризиса.Неразумные решенияКроме того, по мнению наблюдателей, большую роль сыграли и политически мотивированные инвестиционные решения. Норвежцы постепенно отказывались от вложений в российские и китайские компании. А после начала военной операции на Украине правительство поручило заморозить все инвестиции в Россию и разработать план полного ухода с этого рынка.Как отмечало Bloomberg, это "редкий случай, когда политика стала управлять инвестициями в сбережения страны — ранее Норвегия не использовала фонд в качестве политического инструмента".Новые убытки сулит и вступление в силу запрета на импорт нефти из России в Европейский союз. Как поясняет Хазанов, возможности норвежских компаний по наращиванию добычи крайне ограниченны и заработать на подорожании черного золота они не смогут. Фонд снова потеряет деньги. В связи чем, вероятно, попросит помощи у властей страны и ЕС — если окажется, что на выплаты пенсионерам не хватает средств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220817/norvegiya-1810267885.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/sakhalin-1-1807107378.html

https://ria.ru/20220704/energetika-1800225799.html

норвегия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, норвегия, россия, apple, центральный банк рф (цб рф), shell, s&p 500, инвестиции