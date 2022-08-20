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На Кипре прошла праздничная акция ко Дню Государственного флага России

На Кипре прошла праздничная акция ко Дню Государственного флага России - РИА Новости, 20.08.2022

На Кипре прошла праздничная акция ко Дню Государственного флага России

Российские соотечественники и общественные деятели Кипра провели массовую праздничную акцию накануне Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщили... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:12

2022-08-20T15:12

2022-08-20T15:12

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АФИНЫ, 20 авг - РИА Новости. Российские соотечественники и общественные деятели Кипра провели массовую праздничную акцию накануне Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников Кипра.Акция прошла на берегу моря в Лимасоле."Они растянули 53-метровый флаг России, специально изготовленный для проведения мероприятий в поддержку России на Кипре, в том числе сложив из него буквы Z и V, разместили лозунги в поддержку России на двух языках", - сообщили в координационном совете.Среди лозунгов - "Остановим неонацизм вместе с Россией", "Кипр-Россия. Православие", "Нет неправде в СМИ", "Бог с нами", "Поддержка России - гарантия экономики Кипра", "Поддерживаем действия России", "Путин великий лидер", "Террорист Зеленский, прекрати пытки военнопленных", "Россия говорит правду", "Россия! Спаси нас от фашизма!", "Россия, мы с тобой", "Нет НАТО на Украине и на Кипре", "Россия! Спаси планету".Инициатор акции Мила Шарапова в своем выступлении отметила, что в День российского флага все российские соотечественники и союзники России объединяются, это символично, потому что в единстве - сила России.Кипрский общественный деятель Микис Филаниотис сообщил, что по результатам опроса Евростата Кипр занимает первое место среди всех стран Евросоюза по поддержке России. На этом основании он посчитал, что имеет полное право от имени киприотов поздравить Россию с Днём государственного флага и выразить свою полную поддержку русскому народу в борьбе против неонацизма, нового миропорядка и всего зла, исходящего из западного мира.Видный кипрский активист Неофитос Филиппидис заявил, что западные люди должны найти способ сотрудничать с такой великой и мощной страной, как Россия, а Кипр должен "прекратить обниматься" с теми западными странами, которые не только не помогают ему, а наоборот ввергают в катастрофу, ведут к уничтожению традиций семьи и нашей религии. Россия - самый лучший, самый честный и настоящий друг из всех стран, сказал он.Дмитрий Апраксин, профессор Университета Никосии, напомнил слова Петра Аркадьевича Столыпина: "Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы". "Столыпин был очень культурным человеком и тщательно подобрал слово для определения некой коричневой субстанции. Всем "патриотам", которые выступают за "свободную" и "деколонизированную", то есть расчленённую Россию, лишённую национального самосознания и забывшую о национальных задачах России, следовало бы помнить об этом и почаще смотреть на российский флаг", - отметил он.Людмила Чуйкова пригласила всех собравшихся принять участие в праздничном мотопробеге в честь Государственного флага России, который состоится в Ларнаке 22 августа 2022 года.Мероприятие было санкционировано властями Кипра, которые обеспечивали его безопасность силами полиции. Акция состоялась по инициативе российских соотечественников Лимасола, при поддержке Координационного совета российских соотечественников и Молодежного клуба российских соотечественников Кипра.

https://ria.ru/20220819/prazdnik-1810729930.html

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