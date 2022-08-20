https://ria.ru/20220820/flag-1810943830.html

В Мариуполе и Купянске раздали флаги России

В Мариуполе и Купянске раздали флаги России - РИА Новости, 20.08.2022

В Мариуполе и Купянске раздали флаги России

Более 3 тысяч флагов России раздали активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтеры Роты Боевого Братства" жителям Мариуполя и Купянска ко Дню флага... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:46

2022-08-20T11:46

2022-08-20T11:46

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россия

мариуполь

молодая гвардия

мгер

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч флагов России раздали активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтеры Роты Боевого Братства" жителям Мариуполя и Купянска ко Дню флага России, сообщили в пресс-службе ЕР."Совсем скоро мы отметим один из главных праздников в нашей стране – День Государственного флага России… Сегодня в Мариуполе и Купянске мы раздали жителям более 3 тысяч российских флагов. Их они смогут вывесить из окон и с балконов домов. Абсолютно все реагировали позитивно, благодарили нас за флаги и помощь", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.Вместе с "Молодой Гвардией" флаги раздавали и "Волонтеры Роты Боевого Братства", уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220819/partbilety-1810771182.html

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мариуполь, молодая гвардия , мгер