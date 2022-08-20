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Танцы, песни и кино по вечерам. Как в Москве проходит фестиваль РГО - РИА Новости, 20.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220820/festival-1810700134.html
Танцы, песни и кино по вечерам. Как в Москве проходит фестиваль РГО
Танцы, песни и кино по вечерам. Как в Москве проходит фестиваль РГО - РИА Новости, 20.08.2022
Танцы, песни и кино по вечерам. Как в Москве проходит фестиваль РГО
В самом центре столицы в ближайшую неделю можно будет поучаствовать в викторинах и мастер-классах, познакомиться с известными путешественниками и фотографами,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T07:00
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В самом центре столицы в ближайшую неделю можно будет поучаствовать в викторинах и мастер-классах, познакомиться с известными путешественниками и фотографами, выпить чай в юрте, увидеть танцы народов России, а вечером посмотреть кино под открытым небом. До 28 августа в столичном парке "Зарядье" проходит пятый фестиваль РГО. Самые интересные площадки и события мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, туризм, русское географическое общество, туристы, регионы, куда сходить , что посмотреть , москва, парк "зарядье"
Фото, Туризм, Туризм, Русское географическое общество, туристы, Регионы, куда сходить , что посмотреть , Москва, Парк "Зарядье"
07:00 20.08.2022
 
Танцы, песни и кино по вечерам. Как в Москве проходит фестиваль РГО

Опубликованы кадры с фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В самом центре столицы в ближайшую неделю можно будет поучаствовать в викторинах и мастер-классах, познакомиться с известными путешественниками и фотографами, выпить чай в юрте, увидеть танцы народов России, а вечером посмотреть кино под открытым небом. До 28 августа в столичном парке "Зарядье" проходит пятый фестиваль РГО. Самые интересные площадки и события мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Мария Селиванова

Посещение фестиваля позволит за несколько часов познакомиться с регионами России, увидеть ее природные и исторические достопримечательности.

Фестиваль РГО проходит в Москве в парке Зарядье
1 из 13

Посещение фестиваля позволит за несколько часов познакомиться с регионами России, увидеть ее природные и исторические достопримечательности.

© Фото : Мария Селиванова
© Фото : Мария Селиванова

По всей территории парка разбросаны объекты РГО. Есть уникальная инсталляция — куб с 3D-экранами, на которых можно рассмотреть подводных млекопитающих и ледовые узоры.

Фестиваль РГО. Специальный куб, где в 3D формате можно рассмотреть необычный лед и жителей морских глубин
2 из 13

По всей территории парка разбросаны объекты РГО. Есть уникальная инсталляция — куб с 3D-экранами, на которых можно рассмотреть подводных млекопитающих и ледовые узоры.

© Фото : Мария Селиванова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Инсталляция "Горы" позволит забраться на самые высокие пики страны. А посещение VR-кинотеатра — вернуться во время географических открытий и послушать рассказы прославленных путешественников: Николай Миклухо-Маклая, Александра Колчака или Юлия Шокальского.

Выступление артистов на V Фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
3 из 13

Инсталляция "Горы" позволит забраться на самые высокие пики страны. А посещение VR-кинотеатра — вернуться во время географических открытий и послушать рассказы прославленных путешественников: Николай Миклухо-Маклая, Александра Колчака или Юлия Шокальского.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Фестиваль — это приглашение к путешествию: надеемся, что тут посетители увидят интересные места, а потом захотят там побывать — в Арктике, на Таймыре, Чукотке, Камчатке", — рассказал первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Павильон Приморского края, представленный на V Фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
4 из 13

"Фестиваль — это приглашение к путешествию: надеемся, что тут посетители увидят интересные места, а потом захотят там побывать — в Арктике, на Таймыре, Чукотке, Камчатке", — рассказал первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сердце с надписью "Я люблю географию" — главное место для селфи.

Оно расположено рядом с батискафом — имитацией самоходного аппарата. Через его иллюминаторы можно увидеть инсталляцию — подводный мир Байкала.

Посетители на V Фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
5 из 13

Сердце с надписью "Я люблю географию" — главное место для селфи.

Оно расположено рядом с батискафом — имитацией самоходного аппарата. Через его иллюминаторы можно увидеть инсталляцию — подводный мир Байкала.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На главной сцене фестиваля ежедневно танцуют и поют артисты из разных регионов.

Вечером она превращается в кинозал, где можно посмотреть документальные фильмы — под открытым небом.

Выступление артистов на V Фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
6 из 13

На главной сцене фестиваля ежедневно танцуют и поют артисты из разных регионов.

Вечером она превращается в кинозал, где можно посмотреть документальные фильмы — под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

По всему парку — стенды регионов, представители которых рассказывают о достопримечательностях родного края.

Самые заметные точки — "дома" Башкортостана и Якутии.

Павильон Республики Саха, представленный на V Фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
7 из 13

По всему парку — стенды регионов, представители которых рассказывают о достопримечательностях родного края.

Самые заметные точки — "дома" Башкортостана и Якутии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В старинном якутском жилище — ураса — посетители фотографируются с участниками в национальных костюмах.

Посетители на V Фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
8 из 13

В старинном якутском жилище — ураса — посетители фотографируются с участниками в национальных костюмах.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В башкирской юрте можно выпить чая, рассмотреть костюмы и музыкальные инструменты, познакомиться с бытом и традициями кочевников.

Мастер-класс для детей на V Фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
9 из 13

В башкирской юрте можно выпить чая, рассмотреть костюмы и музыкальные инструменты, познакомиться с бытом и традициями кочевников.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© Фото : Мария Селиванова

Ростов-на-Дону зашел с козырей: вокруг стенда казачьи песни исполняют артисты Ростовской государственной филармонии.

Артисты государственной филармонии Ростова-на-Дону пели для посетителй фестиваля РГО
10 из 13

Ростов-на-Дону зашел с козырей: вокруг стенда казачьи песни исполняют артисты Ростовской государственной филармонии.

© Фото : Мария Селиванова
© Фото : Мария Селиванова

На стенде Краснодарского края гостей развлекали мимы. Детям — шарик в подарок.

Фестиваль РГО. На стенде Краснодарского края гостей развлекали клоуны
11 из 13

На стенде Краснодарского края гостей развлекали мимы. Детям — шарик в подарок.

© Фото : Мария Селиванова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Павильон республики Крым можно найти по аромату: по периметру конструкции — клумбы с благоухающей лавандой.

Павильон Республики Крым, представленный на V Фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
12 из 13

Павильон республики Крым можно найти по аромату: по периметру конструкции — клумбы с благоухающей лавандой.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На площадках фестиваля проходят мастер-классы для детей. Тут можно изготовить амулет, сделать аппликацию из лоскутков, поиграть на балалайке.

Мастер-класс для детей на V Фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
13 из 13

На площадках фестиваля проходят мастер-классы для детей. Тут можно изготовить амулет, сделать аппликацию из лоскутков, поиграть на балалайке.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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