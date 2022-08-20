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Танцы, песни и кино по вечерам. Как в Москве проходит фестиваль РГО

Танцы, песни и кино по вечерам. Как в Москве проходит фестиваль РГО - РИА Новости, 20.08.2022

Танцы, песни и кино по вечерам. Как в Москве проходит фестиваль РГО

В самом центре столицы в ближайшую неделю можно будет поучаствовать в викторинах и мастер-классах, познакомиться с известными путешественниками и фотографами,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T07:00

2022-08-20T07:00

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В самом центре столицы в ближайшую неделю можно будет поучаствовать в викторинах и мастер-классах, познакомиться с известными путешественниками и фотографами, выпить чай в юрте, увидеть танцы народов России, а вечером посмотреть кино под открытым небом. До 28 августа в столичном парке "Зарядье" проходит пятый фестиваль РГО. Самые интересные площадки и события мероприятия — в фотоленте РИА Новости.

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