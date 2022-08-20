Танцы, песни и кино по вечерам. Как в Москве проходит фестиваль РГО

Опубликованы кадры с фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье"
Посещение фестиваля позволит за несколько часов познакомиться с регионами России, увидеть ее природные и исторические достопримечательности.
Посещение фестиваля позволит за несколько часов познакомиться с регионами России, увидеть ее природные и исторические достопримечательности.
По всей территории парка разбросаны объекты РГО. Есть уникальная инсталляция — куб с 3D-экранами, на которых можно рассмотреть подводных млекопитающих и ледовые узоры.
По всей территории парка разбросаны объекты РГО. Есть уникальная инсталляция — куб с 3D-экранами, на которых можно рассмотреть подводных млекопитающих и ледовые узоры.
Инсталляция "Горы" позволит забраться на самые высокие пики страны. А посещение VR-кинотеатра — вернуться во время географических открытий и послушать рассказы прославленных путешественников: Николай Миклухо-Маклая, Александра Колчака или Юлия Шокальского.
Инсталляция "Горы" позволит забраться на самые высокие пики страны. А посещение VR-кинотеатра — вернуться во время географических открытий и послушать рассказы прославленных путешественников: Николай Миклухо-Маклая, Александра Колчака или Юлия Шокальского.
"Фестиваль — это приглашение к путешествию: надеемся, что тут посетители увидят интересные места, а потом захотят там побывать — в Арктике, на Таймыре, Чукотке, Камчатке", — рассказал первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.
"Фестиваль — это приглашение к путешествию: надеемся, что тут посетители увидят интересные места, а потом захотят там побывать — в Арктике, на Таймыре, Чукотке, Камчатке", — рассказал первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.
Сердце с надписью "Я люблю географию" — главное место для селфи.
Оно расположено рядом с батискафом — имитацией самоходного аппарата. Через его иллюминаторы можно увидеть инсталляцию — подводный мир Байкала.
Сердце с надписью "Я люблю географию" — главное место для селфи.
Оно расположено рядом с батискафом — имитацией самоходного аппарата. Через его иллюминаторы можно увидеть инсталляцию — подводный мир Байкала.
На главной сцене фестиваля ежедневно танцуют и поют артисты из разных регионов.
Вечером она превращается в кинозал, где можно посмотреть документальные фильмы — под открытым небом.
На главной сцене фестиваля ежедневно танцуют и поют артисты из разных регионов.
Вечером она превращается в кинозал, где можно посмотреть документальные фильмы — под открытым небом.
По всему парку — стенды регионов, представители которых рассказывают о достопримечательностях родного края.
Самые заметные точки — "дома" Башкортостана и Якутии.
По всему парку — стенды регионов, представители которых рассказывают о достопримечательностях родного края.
Самые заметные точки — "дома" Башкортостана и Якутии.
В старинном якутском жилище — ураса — посетители фотографируются с участниками в национальных костюмах.
В старинном якутском жилище — ураса — посетители фотографируются с участниками в национальных костюмах.
В башкирской юрте можно выпить чая, рассмотреть костюмы и музыкальные инструменты, познакомиться с бытом и традициями кочевников.
В башкирской юрте можно выпить чая, рассмотреть костюмы и музыкальные инструменты, познакомиться с бытом и традициями кочевников.
Ростов-на-Дону зашел с козырей: вокруг стенда казачьи песни исполняют артисты Ростовской государственной филармонии.
Ростов-на-Дону зашел с козырей: вокруг стенда казачьи песни исполняют артисты Ростовской государственной филармонии.
На стенде Краснодарского края гостей развлекали мимы. Детям — шарик в подарок.
На стенде Краснодарского края гостей развлекали мимы. Детям — шарик в подарок.
Павильон республики Крым можно найти по аромату: по периметру конструкции — клумбы с благоухающей лавандой.
Павильон республики Крым можно найти по аромату: по периметру конструкции — клумбы с благоухающей лавандой.
На площадках фестиваля проходят мастер-классы для детей. Тут можно изготовить амулет, сделать аппликацию из лоскутков, поиграть на балалайке.
На площадках фестиваля проходят мастер-классы для детей. Тут можно изготовить амулет, сделать аппликацию из лоскутков, поиграть на балалайке.