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Пушков высмеял "брошенную на произвол судьбы" союзниками Европу - РИА Новости, 20.08.2022
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Пушков высмеял "брошенную на произвол судьбы" союзниками Европу
Пушков высмеял "брошенную на произвол судьбы" союзниками Европу - РИА Новости, 20.08.2022
Пушков высмеял "брошенную на произвол судьбы" союзниками Европу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Оттава не в состоянии оказать существенную поддержку Европе... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T02:25
2022-08-20T02:25
в мире
европа
канада
евросоюз
g7
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Оттава не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа этой зимой.Как заявил Трюдо, Канада может сделать "не очень многое" в краткосрочной перспективе для помощи ЕС в вопросе "приближающихся зимних трудностей"."Страна "большой семерки" готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это - один из формальных лидеров западного мира!" – написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, в свое время Вашингтон протащил в G7 "слабоватую по всем параметрам" Канаду с заднего входа, при этом европейцы покорно согласились."Как выясняется, напрасно", - резюмировал сенатор.Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером на фоне предстоящей приостановке работы "Северного потока" подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
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в мире, европа, канада, евросоюз, g7
В мире, Европа, Канада, Евросоюз, G7
02:25 20.08.2022
 
Пушков высмеял "брошенную на произвол судьбы" союзниками Европу

Сенатор Пушков: Канада приготовилась бросить Европу на произвол судьбы этой зимой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Оттава не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа этой зимой.
Как заявил Трюдо, Канада может сделать "не очень многое" в краткосрочной перспективе для помощи ЕС в вопросе "приближающихся зимних трудностей".
"Страна "большой семерки" готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это - один из формальных лидеров западного мира!" – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, в свое время Вашингтон протащил в G7 "слабоватую по всем параметрам" Канаду с заднего входа, при этом европейцы покорно согласились.
"Как выясняется, напрасно", - резюмировал сенатор.
Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером на фоне предстоящей приостановке работы "Северного потока" подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
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