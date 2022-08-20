https://ria.ru/20220820/eksport-1810991862.html

Гутерреш заявил о работе над устранением преград для российского экспорта

Гутерреш заявил о работе над устранением преград для российского экспорта - РИА Новости, 20.08.2022

Гутерреш заявил о работе над устранением преград для российского экспорта

ООН работает совместно с США и ЕС над устранением препятствий в сфере страхования, финансов и перевозки, мешающих экспорту российского продовольствия и... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:54

2022-08-20T16:54

2022-08-20T17:00

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антониу гутерреш

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ООН, 20 авг – РИА Новости. ООН работает совместно с США и ЕС над устранением препятствий в сфере страхования, финансов и перевозки, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений, заявил, выступая в Совместном координационном центре генсек всемирной организации Антониу Гутерреш."Санкции (против РФ – ред.) не затрагивают продовольствие и удобрения. Но, конечно, частные компании подвергаются сдерживающему эффекту, есть ряд препятствий и сложностей, которые надо преодолеть. Они касаются перевозки, страхования и финансов, - сказал Гутерреш. - Могу сказать, что мы усердно работаем в сотрудничестве с США и ЕС с тем, чтобы мы смогли снять эти препятствия и это позволило осуществить то, что крайне важно для людей, в особенности в развивающихся странах".​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220818/prodovolstvie-1810355383.html

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экономика, россия, сша, стамбул, евросоюз, оон, в мире, антониу гутерреш