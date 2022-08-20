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Гутерреш заявил о работе над устранением преград для российского экспорта - РИА Новости, 20.08.2022
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Гутерреш заявил о работе над устранением преград для российского экспорта
Гутерреш заявил о работе над устранением преград для российского экспорта - РИА Новости, 20.08.2022
Гутерреш заявил о работе над устранением преград для российского экспорта
ООН работает совместно с США и ЕС над устранением препятствий в сфере страхования, финансов и перевозки, мешающих экспорту российского продовольствия и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:54
2022-08-20T17:00
экономика
россия
сша
стамбул
евросоюз
оон
в мире
антониу гутерреш
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ООН, 20 авг – РИА Новости. ООН работает совместно с США и ЕС над устранением препятствий в сфере страхования, финансов и перевозки, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений, заявил, выступая в Совместном координационном центре генсек всемирной организации Антониу Гутерреш."Санкции (против РФ – ред.) не затрагивают продовольствие и удобрения. Но, конечно, частные компании подвергаются сдерживающему эффекту, есть ряд препятствий и сложностей, которые надо преодолеть. Они касаются перевозки, страхования и финансов, - сказал Гутерреш. - Могу сказать, что мы усердно работаем в сотрудничестве с США и ЕС с тем, чтобы мы смогли снять эти препятствия и это позволило осуществить то, что крайне важно для людей, в особенности в развивающихся странах".​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, россия, сша, стамбул, евросоюз, оон, в мире, антониу гутерреш
Экономика, Россия, США, Стамбул, Евросоюз, ООН, В мире, Антониу Гутерреш
16:54 20.08.2022 (обновлено: 17:00 20.08.2022)
 
Гутерреш заявил о работе над устранением преград для российского экспорта

Гутерреш: ООН работает с США и ЕС над устранением преград для экспорта продуктов из России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 20 авг – РИА Новости. ООН работает совместно с США и ЕС над устранением препятствий в сфере страхования, финансов и перевозки, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений, заявил, выступая в Совместном координационном центре генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.
"Санкции (против РФ – ред.) не затрагивают продовольствие и удобрения. Но, конечно, частные компании подвергаются сдерживающему эффекту, есть ряд препятствий и сложностей, которые надо преодолеть. Они касаются перевозки, страхования и финансов, - сказал Гутерреш. - Могу сказать, что мы усердно работаем в сотрудничестве с США и ЕС с тем, чтобы мы смогли снять эти препятствия и это позволило осуществить то, что крайне важно для людей, в особенности в развивающихся странах".
​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 07:54
МИД сообщил о работе с ООН по разрешению ситуации с вывозом продовольствия
 
ЭкономикаРоссияСШАСтамбулЕвросоюзООНВ миреАнтониу Гутерреш
 
 
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