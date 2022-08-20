https://ria.ru/20220820/ekonomika-1810944379.html

The National Interest назвал четыре столпа устойчивости экономики России

The National Interest назвал четыре столпа устойчивости экономики России - РИА Новости, 20.08.2022

The National Interest назвал четыре столпа устойчивости экономики России

Российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций, введенных странами Запада, что заставляет задуматься об эффективности ограничительных мер. Об этом... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:49

2022-08-20T11:49

2022-08-20T14:16

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций, введенных странами Запада, что заставляет задуматься об эффективности ограничительных мер. Об этом журналу The National Interest заявил обозреватель Марк Эпископос.По словам автора статьи, успех экономической системы России основан на четырех важных факторах. Первым он назвал беспрецедентные шаги ЦБ. "Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и ЕС. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют", — заметил Эпископос.Важную роль в ослаблении влияния санкций, по мнению обозревателя, также сыграла система "параллельного импорта"."От джинсов Levi's до iPhone — множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок", — напомнил он.Одним из самых серьезных вызовов западным санкциям обозреватель считает отказ многих государств, в том числе сверхдержав, соглашаться на условия Вашингтона и Брюсселя и отказываться от экономических контактов с Россией.Четвертой причиной несостоятельности системы санкций Эпископос назвал их плохую продуманность: по его словам, ограничительные меры сказываются на странах Европы значительно сильнее, чем на самой России, что вполне может привести к расколу антироссийской коалиции.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810905691.html

https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810715541.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, джо байден, россия, европа, евросоюз, сша, центральный банк рф (цб рф), apple iphone