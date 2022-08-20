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The National Interest назвал четыре столпа устойчивости экономики России - РИА Новости, 20.08.2022
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The National Interest назвал четыре столпа устойчивости экономики России
The National Interest назвал четыре столпа устойчивости экономики России - РИА Новости, 20.08.2022
The National Interest назвал четыре столпа устойчивости экономики России
Российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций, введенных странами Запада, что заставляет задуматься об эффективности ограничительных мер. Об этом... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:49
2022-08-20T14:16
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций, введенных странами Запада, что заставляет задуматься об эффективности ограничительных мер. Об этом журналу The National Interest заявил обозреватель Марк Эпископос.По словам автора статьи, успех экономической системы России основан на четырех важных факторах. Первым он назвал беспрецедентные шаги ЦБ. "Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и ЕС. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют", — заметил Эпископос.Важную роль в ослаблении влияния санкций, по мнению обозревателя, также сыграла система "параллельного импорта"."От джинсов Levi's до iPhone — множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок", — напомнил он.Одним из самых серьезных вызовов западным санкциям обозреватель считает отказ многих государств, в том числе сверхдержав, соглашаться на условия Вашингтона и Брюсселя и отказываться от экономических контактов с Россией.Четвертой причиной несостоятельности системы санкций Эпископос назвал их плохую продуманность: по его словам, ограничительные меры сказываются на странах Европы значительно сильнее, чем на самой России, что вполне может привести к расколу антироссийской коалиции.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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в мире, цены на нефть, джо байден, россия, европа, евросоюз, сша, центральный банк рф (цб рф), apple iphone
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Россия, Европа, Евросоюз, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Apple iPhone
11:49 20.08.2022 (обновлено: 14:16 20.08.2022)
 
The National Interest назвал четыре столпа устойчивости экономики России

The National Interest: российская экономика выдержала санкции по четырем причинам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций, введенных странами Запада, что заставляет задуматься об эффективности ограничительных мер. Об этом журналу The National Interest заявил обозреватель Марк Эпископос.
По словам автора статьи, успех экономической системы России основан на четырех важных факторах. Первым он назвал беспрецедентные шаги ЦБ. "Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и ЕС. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют", — заметил Эпископос.
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Во Франции удивились способности России противостоять санкциям
Важную роль в ослаблении влияния санкций, по мнению обозревателя, также сыграла система "параллельного импорта".
"От джинсов Levi's до iPhone — множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок", — напомнил он.
Одним из самых серьезных вызовов западным санкциям обозреватель считает отказ многих государств, в том числе сверхдержав, соглашаться на условия Вашингтона и Брюсселя и отказываться от экономических контактов с Россией.
"Великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай нарастили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода", — рассказал автор.
Четвертой причиной несостоятельности системы санкций Эпископос назвал их плохую продуманность: по его словам, ограничительные меры сказываются на странах Европы значительно сильнее, чем на самой России, что вполне может привести к расколу антироссийской коалиции.
"У европейских потребителей тем временем сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом Евросоюза по отказу от импорта энергоресурсов из России. Поскольку Германия, как сообщается, балансирует на грани рецессии, растущие экономические проблемы Европы вновь вызвали опасения, что страны ЕС могут начать отказываться от западного режима санкций", — подытожил автор материала.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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