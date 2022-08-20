https://ria.ru/20220820/ekonomika-1810897019.html
FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали
FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали - РИА Новости, 20.08.2022
FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали
Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, пишет британская газета Financial Times. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T00:23
2022-08-20T00:23
2022-08-20T05:27
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, пишет британская газета Financial Times.Как отмечает издание, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль.FT также подчеркивает, что рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию "помог противодействовать снижению экспорта в ЕС".В то же время издание утверждает, что в дальнейшем "наибольшее влияние" на Россию может оказать потеря западных технологий и компонентов, которые Пекин или другие страны "не смогут полностью заменить".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810137420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евросоюз, в мире, китай, индия
Россия, Евросоюз, В мире, Китай, Индия
00:23 20.08.2022 (обновлено: 05:27 20.08.2022)
FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали
FT: рост продажи нефти в Китай помог России "противодействовать снижению экспорта в ЕС"