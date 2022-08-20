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FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали - РИА Новости, 20.08.2022
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FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали
FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали - РИА Новости, 20.08.2022
FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали
Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, пишет британская газета Financial Times. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T00:23
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россия
евросоюз
в мире
китай
индия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, пишет британская газета Financial Times.Как отмечает издание, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль.FT также подчеркивает, что рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию "помог противодействовать снижению экспорта в ЕС".В то же время издание утверждает, что в дальнейшем "наибольшее влияние" на Россию может оказать потеря западных технологий и компонентов, которые Пекин или другие страны "не смогут полностью заменить".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, евросоюз, в мире, китай, индия
Россия, Евросоюз, В мире, Китай, Индия
00:23 20.08.2022 (обновлено: 05:27 20.08.2022)
 
FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали

FT: рост продажи нефти в Китай помог России "противодействовать снижению экспорта в ЕС"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, пишет британская газета Financial Times.
Как отмечает издание, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль.
FT также подчеркивает, что рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию "помог противодействовать снижению экспорта в ЕС".
В то же время издание утверждает, что в дальнейшем "наибольшее влияние" на Россию может оказать потеря западных технологий и компонентов, которые Пекин или другие страны "не смогут полностью заменить".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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