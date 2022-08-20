https://ria.ru/20220820/dush-1810900510.html

Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку

Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку - РИА Новости, 20.08.2022

Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку

Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T01:24

2022-08-20T01:24

2022-08-20T01:25

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германия

роберт хабек

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.Ранее Кречман, представляющий партию "зеленые", выступил с утверждением, что уже четверть века нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всем помещении отапливает лишь одну жилую комнату. "Тряпка для мытья — полезное изобретение", — заявил Кречман, отметив, что таким образом можно перестать "постоянно принимать душ".Посвященная высказыванию политика публикация вызвала активный отклик у читателей в комментариях."(Бывшая) индустриальная нация вряд ли может быть более смешной", - написал пользователь Philipp F."От этого просто тошно", - заметил Vince S."Скоро из вашего партийного центра "зеленых": сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета? Как уменьшить количество этих походов? Захватывающие ответы на вопросы, которые волнуют всех нас", - сыронизировал Markus K."Деньги налогоплательщиков десятилетиями тратились впустую, а тем, кто поддерживает здесь все в рабочем состоянии, остается только умываться на скорую руку. Какая наглая насмешка!" – заявила Luise S."Политикам не нужно мыться, потому что рука руку моет", - заметил Walter M."У того же господина Кречмана в качестве служебного автомобиля имеется огромный Mercedes S-Class. На вопрос, не перейти ли ему на что-то более доступное, наш друг Мао ответил, что плохо управляется с Fiat", - сообщил Chuck N."Большинство населения Германии, вероятно, до сих пор не поняли, что энергетический кризис" вызван правящей коалицией, особенно "зелеными". Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы", - отметил andrea S."Кречман еще раз показывает, кто он есть. От таких персонажей тошнит", - добавил Peter S.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html

https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810660627.html

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в мире, германия, роберт хабек