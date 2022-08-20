Рейтинг@Mail.ru
Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/dush-1810900510.html
Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку
Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку - РИА Новости, 20.08.2022
Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку
Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T01:24
2022-08-20T01:25
в мире
германия
роберт хабек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575751475_0:23:2000:1148_1920x0_80_0_0_4bd079a3d6b199a366d47e513c43625a.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.Ранее Кречман, представляющий партию "зеленые", выступил с утверждением, что уже четверть века нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всем помещении отапливает лишь одну жилую комнату. "Тряпка для мытья — полезное изобретение", — заявил Кречман, отметив, что таким образом можно перестать "постоянно принимать душ".Посвященная высказыванию политика публикация вызвала активный отклик у читателей в комментариях."(Бывшая) индустриальная нация вряд ли может быть более смешной", - написал пользователь Philipp F."От этого просто тошно", - заметил Vince S."Скоро из вашего партийного центра "зеленых": сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета? Как уменьшить количество этих походов? Захватывающие ответы на вопросы, которые волнуют всех нас", - сыронизировал Markus K."Деньги налогоплательщиков десятилетиями тратились впустую, а тем, кто поддерживает здесь все в рабочем состоянии, остается только умываться на скорую руку. Какая наглая насмешка!" – заявила Luise S."Политикам не нужно мыться, потому что рука руку моет", - заметил Walter M."У того же господина Кречмана в качестве служебного автомобиля имеется огромный Mercedes S-Class. На вопрос, не перейти ли ему на что-то более доступное, наш друг Мао ответил, что плохо управляется с Fiat", - сообщил Chuck N."Большинство населения Германии, вероятно, до сих пор не поняли, что энергетический кризис" вызван правящей коалицией, особенно "зелеными". Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы", - отметил andrea S."Кречман еще раз показывает, кто он есть. От таких персонажей тошнит", - добавил Peter S.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html
https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810660627.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575751475_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_2c88a0a58ae45c1626f9f7efe8674105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, роберт хабек
В мире, Германия, Роберт Хабек
01:24 20.08.2022 (обновлено: 01:25 20.08.2022)
 
Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку

Читатели Welt осудили призыв премьера Баден-Вюртемберга обтираться тряпкой вместо душа

© Depositphotos / esp2kДуш
Душ - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Depositphotos / esp2k
Душ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.
Ранее Кречман, представляющий партию "зеленые", выступил с утверждением, что уже четверть века нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всем помещении отапливает лишь одну жилую комнату. "Тряпка для мытья — полезное изобретение", — заявил Кречман, отметив, что таким образом можно перестать "постоянно принимать душ".
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 19:38
СМИ: Германию ждет социальный взрыв из-за дефицита газа из России
Посвященная высказыванию политика публикация вызвала активный отклик у читателей в комментариях.
"(Бывшая) индустриальная нация вряд ли может быть более смешной", - написал пользователь Philipp F.
"От этого просто тошно", - заметил Vince S.
"Скоро из вашего партийного центра "зеленых": сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета? Как уменьшить количество этих походов? Захватывающие ответы на вопросы, которые волнуют всех нас", - сыронизировал Markus K.
"Деньги налогоплательщиков десятилетиями тратились впустую, а тем, кто поддерживает здесь все в рабочем состоянии, остается только умываться на скорую руку. Какая наглая насмешка!" – заявила Luise S.
"Политикам не нужно мыться, потому что рука руку моет", - заметил Walter M.
"У того же господина Кречмана в качестве служебного автомобиля имеется огромный Mercedes S-Class. На вопрос, не перейти ли ему на что-то более доступное, наш друг Мао ответил, что плохо управляется с Fiat", - сообщил Chuck N.
"Большинство населения Германии, вероятно, до сих пор не поняли, что энергетический кризис" вызван правящей коалицией, особенно "зелеными". Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы", - отметил andrea S.
"Кречман еще раз показывает, кто он есть. От таких персонажей тошнит", - добавил Peter S.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита G7 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 10:27
Немцы призвали Шольца не рисковать всей Германией ради Зеленского
 
В миреГерманияРоберт Хабек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала