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Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку
Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку - РИА Новости, 20.08.2022
Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку
Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T01:24
2022-08-20T01:24
2022-08-20T01:25
в мире
германия
роберт хабек
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.Ранее Кречман, представляющий партию "зеленые", выступил с утверждением, что уже четверть века нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всем помещении отапливает лишь одну жилую комнату. "Тряпка для мытья — полезное изобретение", — заявил Кречман, отметив, что таким образом можно перестать "постоянно принимать душ".Посвященная высказыванию политика публикация вызвала активный отклик у читателей в комментариях."(Бывшая) индустриальная нация вряд ли может быть более смешной", - написал пользователь Philipp F."От этого просто тошно", - заметил Vince S."Скоро из вашего партийного центра "зеленых": сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета? Как уменьшить количество этих походов? Захватывающие ответы на вопросы, которые волнуют всех нас", - сыронизировал Markus K."Деньги налогоплательщиков десятилетиями тратились впустую, а тем, кто поддерживает здесь все в рабочем состоянии, остается только умываться на скорую руку. Какая наглая насмешка!" – заявила Luise S."Политикам не нужно мыться, потому что рука руку моет", - заметил Walter M."У того же господина Кречмана в качестве служебного автомобиля имеется огромный Mercedes S-Class. На вопрос, не перейти ли ему на что-то более доступное, наш друг Мао ответил, что плохо управляется с Fiat", - сообщил Chuck N."Большинство населения Германии, вероятно, до сих пор не поняли, что энергетический кризис" вызван правящей коалицией, особенно "зелеными". Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы", - отметил andrea S."Кречман еще раз показывает, кто он есть. От таких персонажей тошнит", - добавил Peter S.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html
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в мире, германия, роберт хабек
В мире, Германия, Роберт Хабек
01:24 20.08.2022 (обновлено: 01:25 20.08.2022)
Немцев возмутило предложение заменить душ на тряпку
Читатели Welt осудили призыв премьера Баден-Вюртемберга обтираться тряпкой вместо душа
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали
на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.
Ранее Кречман, представляющий партию "зеленые", выступил с утверждением, что уже четверть века нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всем помещении отапливает лишь одну жилую комнату. "Тряпка для мытья — полезное изобретение", — заявил Кречман, отметив, что таким образом можно перестать "постоянно принимать душ".
Посвященная высказыванию политика публикация вызвала активный отклик у читателей в комментариях.
"(Бывшая) индустриальная нация вряд ли может быть более смешной", - написал пользователь Philipp F.
"От этого просто тошно", - заметил Vince S.
"Скоро из вашего партийного центра "зеленых": сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета? Как уменьшить количество этих походов? Захватывающие ответы на вопросы, которые волнуют всех нас", - сыронизировал Markus K.
"Деньги налогоплательщиков десятилетиями тратились впустую, а тем, кто поддерживает здесь все в рабочем состоянии, остается только умываться на скорую руку. Какая наглая насмешка!" – заявила Luise S.
"Политикам не нужно мыться, потому что рука руку моет", - заметил Walter M.
"У того же господина Кречмана в качестве служебного автомобиля имеется огромный Mercedes S-Class. На вопрос, не перейти ли ему на что-то более доступное, наш друг Мао ответил, что плохо управляется с Fiat", - сообщил Chuck N.
"Большинство населения Германии
, вероятно, до сих пор не поняли, что энергетический кризис" вызван правящей коалицией, особенно "зелеными". Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы", - отметил andrea S.
"Кречман еще раз показывает, кто он есть. От таких персонажей тошнит", - добавил Peter S.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек
и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.