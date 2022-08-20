https://ria.ru/20220820/dtp-1811003163.html

Семь машин загорелись после ДТП под Вологдой, погиб человек

Семь машин загорелись после ДТП под Вологдой, погиб человек - РИА Новости, 20.08.2022

Семь машин загорелись после ДТП под Вологдой, погиб человек

Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T17:51

2022-08-20T17:51

2022-08-20T19:54

происшествия

кирилловский район

вологда

кириллов

россия

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.Инцидент произошел в субботу в Кирилловском районе на узком участке — мосту через Кишемский канал."На 108-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. Все автомобили загорелись. По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы", — написал Кувшинников в своем Telegram-канале.Сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы. Для усиления на место ЧП направлены две бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации."Наши врачи борются за здоровье людей. Поручил департаменту здравоохранения взять на особый контроль вопрос оказания необходимой помощи пострадавшим", — сообщил губернатор.Он отметил, что мост через Кишемский канал перекрыт в обе стороны. Объезд места ДТП организован со стороны Вологды — на 106-м километре через деревню Закозье, со стороны Вытегры — на 112-м километре через город Кириллов.

https://ria.ru/20220820/dtp-1810959992.html

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кириллов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кирилловский район, вологда, кириллов, россия, вологодская область