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Семь машин загорелись после ДТП под Вологдой, погиб человек - РИА Новости, 20.08.2022
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Семь машин загорелись после ДТП под Вологдой, погиб человек
Семь машин загорелись после ДТП под Вологдой, погиб человек - РИА Новости, 20.08.2022
Семь машин загорелись после ДТП под Вологдой, погиб человек
Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:51
2022-08-20T19:54
происшествия
кирилловский район
вологда
кириллов
россия
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.Инцидент произошел в субботу в Кирилловском районе на узком участке — мосту через Кишемский канал."На 108-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. Все автомобили загорелись. По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы", — написал Кувшинников в своем Telegram-канале.Сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы. Для усиления на место ЧП направлены две бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации."Наши врачи борются за здоровье людей. Поручил департаменту здравоохранения взять на особый контроль вопрос оказания необходимой помощи пострадавшим", — сообщил губернатор.Он отметил, что мост через Кишемский канал перекрыт в обе стороны. Объезд места ДТП организован со стороны Вологды — на 106-м километре через деревню Закозье, со стороны Вытегры — на 112-м километре через город Кириллов.
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происшествия, кирилловский район, вологда, кириллов, россия, вологодская область
Происшествия, Кирилловский район, Вологда, Кириллов, Россия, Вологодская область
17:51 20.08.2022 (обновлено: 19:54 20.08.2022)
 
Семь машин загорелись после ДТП под Вологдой, погиб человек

Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой, погиб человек

© ГУМЧС России по Вологодской областиДТП в Кирилловском районе Вологодской области с участием грузового и легковых автомобилей
ДТП в Кирилловском районе Вологодской области с участием грузового и легковых автомобилей
© ГУМЧС России по Вологодской области
ДТП в Кирилловском районе Вологодской области с участием грузового и легковых автомобилей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Инцидент произошел в субботу в Кирилловском районе на узком участке — мосту через Кишемский канал.
"На 108-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. Все автомобили загорелись. По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы", — написал Кувшинников в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы. Для усиления на место ЧП направлены две бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации.
"Наши врачи борются за здоровье людей. Поручил департаменту здравоохранения взять на особый контроль вопрос оказания необходимой помощи пострадавшим", — сообщил губернатор.
Он отметил, что мост через Кишемский канал перекрыт в обе стороны. Объезд места ДТП организован со стороны Вологды — на 106-м километре через деревню Закозье, со стороны Вытегры — на 112-м километре через город Кириллов.
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ПроисшествияКирилловский районВологдаКирилловРоссияВологодская область
 
 
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