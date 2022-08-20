13:31 20.08.2022 (обновлено: 14:46 20.08.2022)
В "пьяном" ДТП под Саратовом погиб подросток
Под Саратовом автомобиль под управлением пьяного водителя попал в кювет, погиб подросток
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением пьяного водителя опрокинулся в кювет в Балаковском районе Саратовской области: погиб один подросток, еще трое пострадали, сообщили в правоохранительных органах региона.
По данным полиции, в 5.30 (4.30 мск) в субботу в Балаковском районе на грунтовой автодороге от автоподъезда к селу Новая Елюзань водитель 2002 года рождения за рулем автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, машина опрокинулась.
"В результате ДТП пассажир 16 лет от полученных травм скончался, две пассажирки 14 и 15 лет и пассажир 16 лет с травмами госпитализированы в лечебное учреждение. Все обстоятельства ДТП устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
В управлении ГИБДД по региону уточнили журналистам, что водитель не пострадал.
На фото, предоставленном региональным управлением ГИБДД, видно, что автомобиль после ДТП сильно смят, больше пострадала правая сторона машины.
Областная прокуратура отмечает, что водитель автомобиля был пьяным. "Прокуратура Балаково осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного следователем СО по Балаково СУСК России по Саратовской области по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.
Региональное управление СК уточняет, что решается вопрос об избрании 20-летнему подозреваемому меры пресечения.