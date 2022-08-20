https://ria.ru/20220820/dsnv-1811010875.html

Посольство России сообщило о работе с США над возобновлением инспекций ДСНВ

Посольство России сообщило о работе с США над возобновлением инспекций ДСНВ - РИА Новости, 20.08.2022

Посольство России сообщило о работе с США над возобновлением инспекций ДСНВ

Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявило... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T18:33

2022-08-20T18:33

2022-08-20T19:24

россия

сша

договор снв-3

посольство рф в сша

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявило посольство в Вашингтоне.В нем утверждается, что сохраняющиеся проблемы вызваны введенными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничениями. Согласно заявлению посольства, утверждения Госдепартамента о том, что санкции не препятствуют проведению инспекций по ДСНВ на американской территории, не соответствуют действительности."Между Соединенными Штатами и Россией прервано прямое авиационное сообщение. Союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам наших инспекционных групп и летных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз. У американской стороны всех этих проблем нет. В результате Вашингтон получает очевидное преимущество", — указали в российском представительстве.Дипмиссия напомнила, что в своих посланиях к участникам недавней Обзорной конференции по ДНЯО президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили приверженность режиму ДСНВ. Вместе с тем американская сторона до сих пор не выдвинула Москве никаких конкретных предложений о возобновлении диалога по стратегической стабильности, отметили в посольстве."Между тем ДСНВ истекает через 3,5 года. Опыт прошлых российско-американских переговоров показывает, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало", — подчеркнули в дипмиссии, призвав Вашингтон проводить взаимодействие в сфере контроля над вооружениями "на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением и такие переговоры должны состояться в ближайшее время, потому что его остается мало, а если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, то мир ждут негативные последствия.

https://ria.ru/20220815/snv-1809591425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, договор снв-3, посольство рф в сша, в мире, джо байден