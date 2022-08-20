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Посольство России сообщило о работе с США над возобновлением инспекций ДСНВ - РИА Новости, 20.08.2022
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Посольство России сообщило о работе с США над возобновлением инспекций ДСНВ
Посольство России сообщило о работе с США над возобновлением инспекций ДСНВ - РИА Новости, 20.08.2022
Посольство России сообщило о работе с США над возобновлением инспекций ДСНВ
Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявило... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T18:33
2022-08-20T19:24
россия
сша
договор снв-3
посольство рф в сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявило посольство в Вашингтоне.В нем утверждается, что сохраняющиеся проблемы вызваны введенными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничениями. Согласно заявлению посольства, утверждения Госдепартамента о том, что санкции не препятствуют проведению инспекций по ДСНВ на американской территории, не соответствуют действительности."Между Соединенными Штатами и Россией прервано прямое авиационное сообщение. Союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам наших инспекционных групп и летных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз. У американской стороны всех этих проблем нет. В результате Вашингтон получает очевидное преимущество", — указали в российском представительстве.Дипмиссия напомнила, что в своих посланиях к участникам недавней Обзорной конференции по ДНЯО президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили приверженность режиму ДСНВ. Вместе с тем американская сторона до сих пор не выдвинула Москве никаких конкретных предложений о возобновлении диалога по стратегической стабильности, отметили в посольстве."Между тем ДСНВ истекает через 3,5 года. Опыт прошлых российско-американских переговоров показывает, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало", — подчеркнули в дипмиссии, призвав Вашингтон проводить взаимодействие в сфере контроля над вооружениями "на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением и такие переговоры должны состояться в ближайшее время, потому что его остается мало, а если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, то мир ждут негативные последствия.
https://ria.ru/20220815/snv-1809591425.html
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россия, сша, договор снв-3, посольство рф в сша, в мире, джо байден
Россия, США, Договор СНВ-3, Посольство РФ в США, В мире, Джо Байден
18:33 20.08.2022 (обновлено: 19:24 20.08.2022)
 
Посольство России сообщило о работе с США над возобновлением инспекций ДСНВ

Посольство России: ведется работа с США над возобновлением инспекций в рамках ДСНВ

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявило посольство в Вашингтоне.

"Инспекционная деятельность по Договору о СНВ действительно приостановлена с начала 2020 года по согласию сторон из-за пандемии COVID-19. Мы плотно работаем с американскими коллегами в рамках двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ над устранением организационных и технических препятствий для возобновления инспекций. Некоторые вопросы удалось урегулировать, но далеко не все", — говорится в комментарии дипмиссии, посвященном ситуации с контролем над вооружениями.

В нем утверждается, что сохраняющиеся проблемы вызваны введенными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничениями. Согласно заявлению посольства, утверждения Госдепартамента о том, что санкции не препятствуют проведению инспекций по ДСНВ на американской территории, не соответствуют действительности.
"Между Соединенными Штатами и Россией прервано прямое авиационное сообщение. Союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам наших инспекционных групп и летных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз. У американской стороны всех этих проблем нет. В результате Вашингтон получает очевидное преимущество", — указали в российском представительстве.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 08:24
Переговоры по "сменщику" ДСНВ будут долгими, заявил глава конференции ДНЯО
Дипмиссия напомнила, что в своих посланиях к участникам недавней Обзорной конференции по ДНЯО президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили приверженность режиму ДСНВ. Вместе с тем американская сторона до сих пор не выдвинула Москве никаких конкретных предложений о возобновлении диалога по стратегической стабильности, отметили в посольстве.
"Между тем ДСНВ истекает через 3,5 года. Опыт прошлых российско-американских переговоров показывает, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало", — подчеркнули в дипмиссии, призвав Вашингтон проводить взаимодействие в сфере контроля над вооружениями "на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением и такие переговоры должны состояться в ближайшее время, потому что его остается мало, а если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, то мир ждут негативные последствия.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 22:12
США заявили о готовности работать с Россией над новым ДСНВ
 
РоссияСШАДоговор СНВ-3Посольство РФ в СШАВ миреДжо Байден
 
 
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