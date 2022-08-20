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Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града" - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града"
Украинские войска в 21.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T22:02
2022-08-20T22:02
2022-08-20T22:02
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.35 - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града"
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града"