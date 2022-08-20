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Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града" - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/donetsk-1811043035.html
Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града" - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града"
Украинские войска в 21.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T22:02
2022-08-20T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.35 - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
22:02 20.08.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града"

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из РСЗО БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.35 - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 11:44
В добровольческом батальоне в Киеве нашли незарегистрированное оружие
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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