https://ria.ru/20220820/donetsk-1811043035.html

Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града" - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града"

Украинские войска в 21.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T22:02

2022-08-20T22:02

2022-08-20T22:02

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.35 - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810410690.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины