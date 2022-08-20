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При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 20.08.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:58
2022-08-20T21:58
2022-08-20T21:58
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Киевский район Донецка, погиб мирный житель. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Буслаева, в своей квартире погиб мужчина 1950 года рождения", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
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донецк (днр), украина, в мире, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
В ДНР сообщили, что при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина