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При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 20.08.2022

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T21:58

2022-08-20T21:58

2022-08-20T21:58

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Киевский район Донецка, погиб мирный житель. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Буслаева, в своей квартире погиб мужчина 1950 года рождения", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220818/plan-1810402342.html

донецк (днр)

украина

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донецк (днр), украина, в мире, донецкая народная республика, донбасс