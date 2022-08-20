Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/donetsk-1811042914.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 20.08.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:58
2022-08-20T21:58
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
в мире
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:35:3139:1800_1920x0_80_0_0_153cb885e1f49927047ec59b2bde4260.jpg
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Киевский район Донецка, погиб мирный житель. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Буслаева, в своей квартире погиб мужчина 1950 года рождения", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220818/plan-1810402342.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7d849a62cb0789562244be3d1b71bdd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), украина, в мире, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
21:58 20.08.2022
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель

В ДНР сообщили, что при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Киевский район Донецка, погиб мирный житель. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Буслаева, в своей квартире погиб мужчина 1950 года рождения", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 11:19Специальная военная операция на Украине
В Запорожье разработали план эвакуации жителей на случай аварии на АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала