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Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T17:41

2022-08-20T17:41

2022-08-20T17:41

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.16 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.17 - н.п. Нетайлово - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 16.56 - н.п. Нетайлово - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы Докучаевска - три снаряда калибром 152 миллиметра в 15.15 и Старомихайловки - три мины калибром 120 миллиметров в 16.30.

https://ria.ru/20220811/trofei-1808621644.html

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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика