Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/donetsk-1811001776.html
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:41
2022-08-20T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.16 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.17 - н.п. Нетайлово - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 16.56 - н.п. Нетайлово - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы Докучаевска - три снаряда калибром 152 миллиметра в 15.15 и Старомихайловки - три мины калибром 120 миллиметров в 16.30.
https://ria.ru/20220811/trofei-1808621644.html
донецк (днр)
украина
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Донецкая Народная Республика
17:41 20.08.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

В ДНР сообщили, что украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 14 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.16 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.17 - н.п. Нетайлово - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 16.56 - н.п. Нетайлово - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Также были зафиксированы обстрелы Докучаевска - три снаряда калибром 152 миллиметра в 15.15 и Старомихайловки - три мины калибром 120 миллиметров в 16.30.
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Такого еще не видели". Чем западные трофеи удивили солдат в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала