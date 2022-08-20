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Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях
Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях - РИА Новости, 20.08.2022
Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях
Запад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T22:57
2022-08-20T22:57
2022-08-20T22:57
россия
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василий пискарев
украина
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Запад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Он также отметил, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа. "Распространение сегодня фейков о проходивших год назад выборах в России – это характерный пример скоординированной пропагандистской деятельности Агентства США по глобальным медиа (USAGM), пула нежелательных НПО, включая латвийские, и СМИ-иноагентов", — добавил российский парламентарий.
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россия, в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий пискарев, украина
Россия, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Василий Пискарев, Украина
Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях
Пискарев: Запад хочет закрепить в Донбассе мнение, что российским властям нельзя доверять