https://ria.ru/20220820/donbass-1811046025.html

Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях

Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях - РИА Новости, 20.08.2022

Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях

Запад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T22:57

2022-08-20T22:57

2022-08-20T22:57

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луганская народная республика

василий пискарев

украина

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Запад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Он также отметил, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа. "Распространение сегодня фейков о проходивших год назад выборах в России – это характерный пример скоординированной пропагандистской деятельности Агентства США по глобальным медиа (USAGM), пула нежелательных НПО, включая латвийские, и СМИ-иноагентов", — добавил российский парламентарий.

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810778083.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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россия, в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий пискарев, украина