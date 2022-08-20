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Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях - РИА Новости, 20.08.2022
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Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях
Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях - РИА Новости, 20.08.2022
Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях
Запад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T22:57
2022-08-20T22:57
россия
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
василий пискарев
украина
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Запад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Он также отметил, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа. "Распространение сегодня фейков о проходивших год назад выборах в России – это характерный пример скоординированной пропагандистской деятельности Агентства США по глобальным медиа (USAGM), пула нежелательных НПО, включая латвийские, и СМИ-иноагентов", — добавил российский парламентарий.
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россия, в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий пискарев, украина
Россия, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Василий Пискарев, Украина
22:57 20.08.2022
 
Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях

Пискарев: Запад хочет закрепить в Донбассе мнение, что российским властям нельзя доверять

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Запад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Кроме поддержания в медиапространстве негативной повестки в преддверии сентябрьских выборов, распространением фейков о фальсификации выборов в нашей стране западные провокаторы стремятся закрепить в ЛНР и ДНР долгоиграющее мнение, что российские власти не достойны доверия", — написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа. "Распространение сегодня фейков о проходивших год назад выборах в России – это характерный пример скоординированной пропагандистской деятельности Агентства США по глобальным медиа (USAGM), пула нежелательных НПО, включая латвийские, и СМИ-иноагентов", — добавил российский парламентарий.
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:36
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент
 
РоссияВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВасилий ПискаревУкраина
 
 
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