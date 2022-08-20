https://ria.ru/20220820/donbass-1810997005.html
Священник рассказал о проблемах в селе Никольское в ДНР
Священник рассказал о проблемах в селе Никольское в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
Священник рассказал о проблемах в селе Никольское в ДНР
Украинские военные создают проблемы для жителей села Никольское Волновахского района ДНР и расположенного там Успенского Николо-Васильевского монастыря, сообщил РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:19
2022-08-20T17:19
2022-08-20T17:19
специальная военная операция на украине
волновахский район
донецкая народная республика
украинская православная церковь
в мире
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СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 20 авг - РИА Новости. Украинские военные создают проблемы для жителей села Никольское Волновахского района ДНР и расположенного там Успенского Николо-Васильевского монастыря, сообщил РИА Новости священнослужитель.Село Никольское находится менее чем в километре от линии обороны противника. По словам священнослужителя монастыря, украинские военные все еще "создают кучу проблем для монастыря"."Не буду называть сколько, но люди есть в селе, приходят за водой и за помощью. Мы не знаем, когда это закончится, но хотелось бы, чтобы закончилось быстрее. Но мы уже привыкли к ситуации, в которую поставлены, - на все воля Божья. Научились терпеть и жить в военное время", - сказал священнослужитель.Успенский Николо-Васильевский монастырь — монастырь Донецкой епархии Украинской православной церкви, расположенный в селе Никольском Волновахского района ДНР. Он был освобожден в начале марта 2022 года, но до сих пор находится под обстрелом со стороны украинских военных, как и само село.
https://ria.ru/20220820/donbass-1810946738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волновахский район, донецкая народная республика, украинская православная церковь, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Украинская православная церковь, В мире
Священник рассказал о проблемах в селе Никольское в ДНР
Священник рассказал, что украинские военные создают проблемы для села Никольское в ДНР