https://ria.ru/20220820/donbass-1810991390.html

Компании из Чувашии хотят организовать производство в Донбассе

Компании из Чувашии хотят организовать производство в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2022

Компании из Чувашии хотят организовать производство в Донбассе

Шесть чувашских компаний заявили о готовности разместить в Донбассе производство дверей и окон для восстановления разрушенного жилья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:47

2022-08-20T16:47

2022-08-20T16:47

экономика

олег николаев (политик)

донецкая народная республика

чебоксары

донбасс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Шесть чувашских компаний заявили о готовности разместить в Донбассе производство дверей и окон для восстановления разрушенного жилья, сообщает пресс-служба главы Чувашии.Глава республики Олег Николаев в субботу в Чебоксарах встретился с заместителем руководителя администрации главы ДНР Романом Деушевым."Прорабатываются варианты локализации на территории ДНР производства дверей и окон для восстановления жилья и промышленных предприятий. По словам министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева, уже есть готовые предложения от шести компаний, которые непосредственно на территории ДНР готовы разместить производство. На начальном этапе – сборочное, но в последующем – с полной его локализацией. Эти предложения в ближайшую неделю будут направлены в правительство Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.Как отметил замруководителя администрации главы ДНР, организация производства дверей и окон необходима. "Разрушения происходят в основном теплового контура – это крыши, окна, двери. Поэтому на данный момент это очень важно", – сказал Деушев.Разрушенная после обстрелов жилая инфраструктура является наиболее актуальной проблемой для территорий Донбасса. Заместитель руководителя администрации главы ДНР проявил интерес к объемно-блочному домостроению. В Донбассе рассматривают эти технологии для возможной реализации социальных программ обеспечения жильем граждан.В свою очередь глава Чувашии заявил, что к восстановлению многоквартирных домов в Мариуполе в скором времени также приступят две строительные организации Чувашии. В составе строительных бригад – и беженцы с этой территории, которые выразили готовность участвовать в восстановлении родного города.Чувашия поможет ДНР и с производством электроподстанций. "В рамках работы по локализации выпуска электротехнической продукции Чувашия готовится запустить на Донецком и Торезском электротехнических заводах линию по производству модульных электротехнических подстанций, первую из которых планируется установить и пустить под напряжение уже в октябре. В перспективе планируется производить до 30 единиц подстанций в год. При этом часть готовых комплектующих будет поставляться из города Чебоксары. Такое производство предполагает создание в ДНР порядка ста рабочих мест", - отмечается в сообщении.Как пояснил министр промышленности и энергетики Чувашии, уже сформирован ряд подстанций, которые будут восстанавливать именно с помощью подшефных заводов. "В первую очередь, в Мариуполе, потому что там действительно достаточно остро стоит вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду. Подстанция "Город-2", которая питает водозабор и порт, – самая ключевая. Ее нужно быстро восстановить. Как раз такие модульные решения позволяют достаточно быстро этот вопрос организовать", – заявил Кондратьев.Представитель ДНР отметил острую необходимость в такой помощи. "Наши подстанции при наличии обстрелов городов и районов регулярно выходят из строя. Поэтому если такое предприятие в ближайшее время сможет заработать, вы снимете колоссальное напряжение и стратегически, энергетически обезопасите ДНР. Большими плюсами к этому идут рабочие места, занятость и снятие социального напряжения", — сказал Деушев.Глава Чувашии отметил, что республика активно рассматривает и другие возможные направления сотрудничества в рамках общей работы по восстановлению пострадавших территорий. Одним из них может быть и поставка оборудования и машин для шахтового производства. "В связи с тем, что не только в ДНР, но и в России сложилась сложная ситуация с шахтовым оборудованием, мы на эту тему направили свои усилия. Уже к концу года будем понимать наше видение по инвестициям в этом направлении. Литье, производство агрегатов для тракторной техники достаточно схоже с теми компетенциями, которое нужно для шахтового оборудования. Поэтому, возможно, уже в следующем году будем готовы подставить плечо и по этому направлению", — сказал Николаев.

https://realty.ria.ru/20220819/khusnullin-1810709198.html

https://ria.ru/20220802/peterburg-1806791101.html

донецкая народная республика

чебоксары

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, олег николаев (политик), донецкая народная республика, чебоксары, донбасс