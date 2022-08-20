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Компании из Чувашии хотят организовать производство в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2022
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Компании из Чувашии хотят организовать производство в Донбассе
Компании из Чувашии хотят организовать производство в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2022
Компании из Чувашии хотят организовать производство в Донбассе
Шесть чувашских компаний заявили о готовности разместить в Донбассе производство дверей и окон для восстановления разрушенного жилья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:47
2022-08-20T16:47
экономика
олег николаев (политик)
донецкая народная республика
чебоксары
донбасс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Шесть чувашских компаний заявили о готовности разместить в Донбассе производство дверей и окон для восстановления разрушенного жилья, сообщает пресс-служба главы Чувашии.Глава республики Олег Николаев в субботу в Чебоксарах встретился с заместителем руководителя администрации главы ДНР Романом Деушевым."Прорабатываются варианты локализации на территории ДНР производства дверей и окон для восстановления жилья и промышленных предприятий. По словам министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева, уже есть готовые предложения от шести компаний, которые непосредственно на территории ДНР готовы разместить производство. На начальном этапе – сборочное, но в последующем – с полной его локализацией. Эти предложения в ближайшую неделю будут направлены в правительство Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.Как отметил замруководителя администрации главы ДНР, организация производства дверей и окон необходима. "Разрушения происходят в основном теплового контура – это крыши, окна, двери. Поэтому на данный момент это очень важно", – сказал Деушев.Разрушенная после обстрелов жилая инфраструктура является наиболее актуальной проблемой для территорий Донбасса. Заместитель руководителя администрации главы ДНР проявил интерес к объемно-блочному домостроению. В Донбассе рассматривают эти технологии для возможной реализации социальных программ обеспечения жильем граждан.В свою очередь глава Чувашии заявил, что к восстановлению многоквартирных домов в Мариуполе в скором времени также приступят две строительные организации Чувашии. В составе строительных бригад – и беженцы с этой территории, которые выразили готовность участвовать в восстановлении родного города.Чувашия поможет ДНР и с производством электроподстанций. "В рамках работы по локализации выпуска электротехнической продукции Чувашия готовится запустить на Донецком и Торезском электротехнических заводах линию по производству модульных электротехнических подстанций, первую из которых планируется установить и пустить под напряжение уже в октябре. В перспективе планируется производить до 30 единиц подстанций в год. При этом часть готовых комплектующих будет поставляться из города Чебоксары. Такое производство предполагает создание в ДНР порядка ста рабочих мест", - отмечается в сообщении.Как пояснил министр промышленности и энергетики Чувашии, уже сформирован ряд подстанций, которые будут восстанавливать именно с помощью подшефных заводов. "В первую очередь, в Мариуполе, потому что там действительно достаточно остро стоит вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду. Подстанция "Город-2", которая питает водозабор и порт, – самая ключевая. Ее нужно быстро восстановить. Как раз такие модульные решения позволяют достаточно быстро этот вопрос организовать", – заявил Кондратьев.Представитель ДНР отметил острую необходимость в такой помощи. "Наши подстанции при наличии обстрелов городов и районов регулярно выходят из строя. Поэтому если такое предприятие в ближайшее время сможет заработать, вы снимете колоссальное напряжение и стратегически, энергетически обезопасите ДНР. Большими плюсами к этому идут рабочие места, занятость и снятие социального напряжения", — сказал Деушев.Глава Чувашии отметил, что республика активно рассматривает и другие возможные направления сотрудничества в рамках общей работы по восстановлению пострадавших территорий. Одним из них может быть и поставка оборудования и машин для шахтового производства. "В связи с тем, что не только в ДНР, но и в России сложилась сложная ситуация с шахтовым оборудованием, мы на эту тему направили свои усилия. Уже к концу года будем понимать наше видение по инвестициям в этом направлении. Литье, производство агрегатов для тракторной техники достаточно схоже с теми компетенциями, которое нужно для шахтового оборудования. Поэтому, возможно, уже в следующем году будем готовы подставить плечо и по этому направлению", — сказал Николаев.
https://realty.ria.ru/20220819/khusnullin-1810709198.html
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донецкая народная республика
чебоксары
донбасс
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экономика, олег николаев (политик), донецкая народная республика, чебоксары, донбасс
Экономика, Олег Николаев (политик), Донецкая Народная Республика, Чебоксары, Донбасс
16:47 20.08.2022
 
Компании из Чувашии хотят организовать производство в Донбассе

Компании из Чувашии готовы организовать в Донбассе производство дверей и окон

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Шесть чувашских компаний заявили о готовности разместить в Донбассе производство дверей и окон для восстановления разрушенного жилья, сообщает пресс-служба главы Чувашии.
Глава республики Олег Николаев в субботу в Чебоксарах встретился с заместителем руководителя администрации главы ДНР Романом Деушевым.
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Вопрос о возможном восстановлении Попасной примут примерно через две недели
"Прорабатываются варианты локализации на территории ДНР производства дверей и окон для восстановления жилья и промышленных предприятий. По словам министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева, уже есть готовые предложения от шести компаний, которые непосредственно на территории ДНР готовы разместить производство. На начальном этапе – сборочное, но в последующем – с полной его локализацией. Эти предложения в ближайшую неделю будут направлены в правительство Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Как отметил замруководителя администрации главы ДНР, организация производства дверей и окон необходима. "Разрушения происходят в основном теплового контура – это крыши, окна, двери. Поэтому на данный момент это очень важно", – сказал Деушев.
Разрушенная после обстрелов жилая инфраструктура является наиболее актуальной проблемой для территорий Донбасса. Заместитель руководителя администрации главы ДНР проявил интерес к объемно-блочному домостроению. В Донбассе рассматривают эти технологии для возможной реализации социальных программ обеспечения жильем граждан.
В свою очередь глава Чувашии заявил, что к восстановлению многоквартирных домов в Мариуполе в скором времени также приступят две строительные организации Чувашии. В составе строительных бригад – и беженцы с этой территории, которые выразили готовность участвовать в восстановлении родного города.
Чувашия поможет ДНР и с производством электроподстанций. "В рамках работы по локализации выпуска электротехнической продукции Чувашия готовится запустить на Донецком и Торезском электротехнических заводах линию по производству модульных электротехнических подстанций, первую из которых планируется установить и пустить под напряжение уже в октябре. В перспективе планируется производить до 30 единиц подстанций в год. При этом часть готовых комплектующих будет поставляться из города Чебоксары. Такое производство предполагает создание в ДНР порядка ста рабочих мест", - отмечается в сообщении.
Как пояснил министр промышленности и энергетики Чувашии, уже сформирован ряд подстанций, которые будут восстанавливать именно с помощью подшефных заводов. "В первую очередь, в Мариуполе, потому что там действительно достаточно остро стоит вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду. Подстанция "Город-2", которая питает водозабор и порт, – самая ключевая. Ее нужно быстро восстановить. Как раз такие модульные решения позволяют достаточно быстро этот вопрос организовать", – заявил Кондратьев.
Представитель ДНР отметил острую необходимость в такой помощи. "Наши подстанции при наличии обстрелов городов и районов регулярно выходят из строя. Поэтому если такое предприятие в ближайшее время сможет заработать, вы снимете колоссальное напряжение и стратегически, энергетически обезопасите ДНР. Большими плюсами к этому идут рабочие места, занятость и снятие социального напряжения", — сказал Деушев.
Глава Чувашии отметил, что республика активно рассматривает и другие возможные направления сотрудничества в рамках общей работы по восстановлению пострадавших территорий. Одним из них может быть и поставка оборудования и машин для шахтового производства. "В связи с тем, что не только в ДНР, но и в России сложилась сложная ситуация с шахтовым оборудованием, мы на эту тему направили свои усилия. Уже к концу года будем понимать наше видение по инвестициям в этом направлении. Литье, производство агрегатов для тракторной техники достаточно схоже с теми компетенциями, которое нужно для шахтового оборудования. Поэтому, возможно, уже в следующем году будем готовы подставить плечо и по этому направлению", — сказал Николаев.
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ЭкономикаОлег Николаев (политик)Донецкая Народная РеспубликаЧебоксарыДонбасс
 
 
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