Украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки
В ДНР заявили, что украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки
© РИА Новости / / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк и поселки Гольмовский и Зайцево в окрестностях Горловки, выпустив 26 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.30 - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 12.40 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее местные власти сообщали о ранении троих заключенных при обстреле колонии в Кировском районе Донецка и пожилой женщины в поселке Зайцево.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".