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Украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки - РИА Новости, 20.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/donbass-1810961126.html
Украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки
Украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки
Украинские войска дважды обстреляли Донецк и поселки Гольмовский и Зайцево в окрестностях Горловки, выпустив 26 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:37
2022-08-20T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
зайцево
стирол
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк и поселки Гольмовский и Зайцево в окрестностях Горловки, выпустив 26 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.30 - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 12.40 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее местные власти сообщали о ранении троих заключенных при обстреле колонии в Кировском районе Донецка и пожилой женщины в поселке Зайцево.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220820/donbass-1810946738.html
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донецк (днр)
горловка
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в мире, донецк (днр), горловка, зайцево, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Зайцево, Стирол
13:37 20.08.2022
 
Украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки

В ДНР заявили, что украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк и поселки Гольмовский и Зайцево в окрестностях Горловки, выпустив 26 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.30 - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 12.40 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
12:03Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли город Горняк в ДНР
Ранее местные власти сообщали о ранении троих заключенных при обстреле колонии в Кировском районе Донецка и пожилой женщины в поселке Зайцево.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
11:33Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаЗайцевоСтирол
 
 
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