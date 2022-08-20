https://ria.ru/20220820/donbass-1810961126.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки

Украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк и окрестности Горловки

Украинские войска дважды обстреляли Донецк и поселки Гольмовский и Зайцево в окрестностях Горловки, выпустив 26 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:37

2022-08-20T13:37

2022-08-20T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

зайцево

стирол

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк и поселки Гольмовский и Зайцево в окрестностях Горловки, выпустив 26 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.30 - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 12.40 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее местные власти сообщали о ранении троих заключенных при обстреле колонии в Кировском районе Донецка и пожилой женщины в поселке Зайцево.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220820/donbass-1810946738.html

https://ria.ru/20220820/dnr-1810942275.html

донецк (днр)

горловка

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), горловка, зайцево, стирол