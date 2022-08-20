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Глава "Россетей" проинспектировал работы на объектах в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
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Глава "Россетей" проинспектировал работы на объектах в ДНР
Глава "Россетей" проинспектировал работы на объектах в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
Глава "Россетей" проинспектировал работы на объектах в ДНР
Глава "Россетей" Андрей Рюмин в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику проинспектировал ход восстановления электросетевой инфраструктуры региона,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:11
2022-08-20T12:11
донецкая народная республика
приморский район
мариуполь
россети
в мире
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Россетей" Андрей Рюмин в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику проинспектировал ход восстановления электросетевой инфраструктуры региона, сообщила компания."Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин проинспектировал ход восстановления электросетевых объектов города Мариуполя (ДНР) и ряда других населенных пунктов, а также осмотрел линию электропередачи (ВЛ) 35 кВ "Город 2 – Очистные сооружения 1, 2", которая на этой неделе была введена в эксплуатацию после ремонта", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что восстановление линии электропередачи позволило возобновить водоснабжение всего Мариуполя, смежных районов, а также станций биологической очистки, очистных сооружений и канализационных насосных станций города. Кроме того, линия обеспечивает электроэнергией жилые дома, детские сады и школы в Приморском районе Мариуполя.Согласно данным компании, ВЛ 35 кВ "Город 2 – Очистные сооружения 1, 2" существенно пострадала в результате боевых действий, потребовалось восстановить почти 50 километров провода на всем протяжении линии. Работы велись круглосуточно, в них было задействовано 35 специалистов и 13 единиц техники. Это позволило сдать линию в эксплуатацию за 21 день.Компания обращает внимание, что силами сотрудников группы и привлеченных подрядных организаций возобновлено электроснабжение по постоянной схеме Мариупольского морского торгового порта, идет восстановление инфраструктуры в самом Мариуполе. При этом в ряде населенных пунктов, где ремонтные работы затруднены, компания устанавливает резервные источники электроснабжения. Также идет содействие местным сетевым организациям: налажены поставки оборудования, материалов, обмен опытом в части эксплуатации электросетевого хозяйства.
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донецкая народная республика, приморский район, мариуполь, россети, в мире
Донецкая Народная Республика, Приморский район, Мариуполь, Россети, В мире
12:11 20.08.2022
 
Глава "Россетей" проинспектировал работы на объектах в ДНР

Глава "Россетей" проинспектировал восстановление электросетевых объектов в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРемонт дорожного полотна на проспекте Мира в Мариуполе
Ремонт дорожного полотна на проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Россетей" Андрей Рюмин в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику проинспектировал ход восстановления электросетевой инфраструктуры региона, сообщила компания.
"Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин проинспектировал ход восстановления электросетевых объектов города Мариуполя (ДНР) и ряда других населенных пунктов, а также осмотрел линию электропередачи (ВЛ) 35 кВ "Город 2 – Очистные сооружения 1, 2", которая на этой неделе была введена в эксплуатацию после ремонта", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что восстановление линии электропередачи позволило возобновить водоснабжение всего Мариуполя, смежных районов, а также станций биологической очистки, очистных сооружений и канализационных насосных станций города. Кроме того, линия обеспечивает электроэнергией жилые дома, детские сады и школы в Приморском районе Мариуполя.
Согласно данным компании, ВЛ 35 кВ "Город 2 – Очистные сооружения 1, 2" существенно пострадала в результате боевых действий, потребовалось восстановить почти 50 километров провода на всем протяжении линии. Работы велись круглосуточно, в них было задействовано 35 специалистов и 13 единиц техники. Это позволило сдать линию в эксплуатацию за 21 день.
"Группа "Россети" активно помогает энергетикам из ДНР и ЛНР восстанавливать электросетевое хозяйство. На территории республик переброшено почти 800 специалистов и около 280 единиц спецтехники из дочерних компаний и подрядных организаций", - добавляется в сообщении.
Компания обращает внимание, что силами сотрудников группы и привлеченных подрядных организаций возобновлено электроснабжение по постоянной схеме Мариупольского морского торгового порта, идет восстановление инфраструктуры в самом Мариуполе. При этом в ряде населенных пунктов, где ремонтные работы затруднены, компания устанавливает резервные источники электроснабжения. Также идет содействие местным сетевым организациям: налажены поставки оборудования, материалов, обмен опытом в части эксплуатации электросетевого хозяйства.
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