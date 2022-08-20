Глава "Россетей" проинспектировал работы на объектах в ДНР
Глава "Россетей" проинспектировал восстановление электросетевых объектов в ДНР
Ремонт дорожного полотна на проспекте Мира в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Россетей" Андрей Рюмин в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику проинспектировал ход восстановления электросетевой инфраструктуры региона, сообщила компания.
"Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин проинспектировал ход восстановления электросетевых объектов города Мариуполя (ДНР) и ряда других населенных пунктов, а также осмотрел линию электропередачи (ВЛ) 35 кВ "Город 2 – Очистные сооружения 1, 2", которая на этой неделе была введена в эксплуатацию после ремонта", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что восстановление линии электропередачи позволило возобновить водоснабжение всего Мариуполя, смежных районов, а также станций биологической очистки, очистных сооружений и канализационных насосных станций города. Кроме того, линия обеспечивает электроэнергией жилые дома, детские сады и школы в Приморском районе Мариуполя.
Согласно данным компании, ВЛ 35 кВ "Город 2 – Очистные сооружения 1, 2" существенно пострадала в результате боевых действий, потребовалось восстановить почти 50 километров провода на всем протяжении линии. Работы велись круглосуточно, в них было задействовано 35 специалистов и 13 единиц техники. Это позволило сдать линию в эксплуатацию за 21 день.
"Группа "Россети" активно помогает энергетикам из ДНР и ЛНР восстанавливать электросетевое хозяйство. На территории республик переброшено почти 800 специалистов и около 280 единиц спецтехники из дочерних компаний и подрядных организаций", - добавляется в сообщении.
Компания обращает внимание, что силами сотрудников группы и привлеченных подрядных организаций возобновлено электроснабжение по постоянной схеме Мариупольского морского торгового порта, идет восстановление инфраструктуры в самом Мариуполе. При этом в ряде населенных пунктов, где ремонтные работы затруднены, компания устанавливает резервные источники электроснабжения. Также идет содействие местным сетевым организациям: налажены поставки оборудования, материалов, обмен опытом в части эксплуатации электросетевого хозяйства.