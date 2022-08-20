https://ria.ru/20220820/dollar-1810898009.html

Россиянам объяснили, по какому принципу нужно избавляться от доллара

Россиянам объяснили, по какому принципу нужно избавляться от доллара - РИА Новости, 20.08.2022

Россиянам объяснили, по какому принципу нужно избавляться от доллара

Главной тенденцией валютного рынка РФ в последнее время стало быстрое сокращение роли доллара и евро при увеличивающейся доли валют дружественных стран и рубля. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T02:17

2022-08-20T02:17

2022-08-20T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

оаэ

евросоюз

доллар

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Главной тенденцией валютного рынка РФ в последнее время стало быстрое сокращение роли доллара и евро при увеличивающейся доли валют дружественных стран и рубля. Это связано с арестом зарубежных резервов России и наложенными на нашу страну санкциями. Участникам рынка и простым гражданам также имеет смысл изменить состав своей корзины валют, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.На фоне санкций, которые ЕС в июне наложил на Национальный расчетный депозитарий риск остановки биржевых торгов валютой и, как следствие, проблем с курсом вырос. “В результате участники рынка стали еще больше сокращать работу с недружественными валютами и переходить в юани и другие дружественные валюты”, - указал он.На фоне сохраняющегося риска заморозки валютных активов на Западе россияне стремятся избавиться от долларов и евро - прежде всего, безналичных. Наличные пока не так опасны, поскольку их можно израсходовать во время поездок в соседние страны. Тем не менее, постепенно корзину трех валют (рубли-доллары-евро) стоит заменить на корзину валют дружественных стран (рубли, китайские юани, гонконгские доллары, дирхамы ОАЭ), советует Васильев.

https://ria.ru/20220819/kurs-1810792356.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, оаэ, евросоюз, доллар