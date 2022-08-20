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Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 20.08.2022
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Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 триллиона рублей
Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 20.08.2022
Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 триллиона рублей
Общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T07:01
2022-08-20T07:12
экономика
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Одновременно количество активных карт на руках россиян выросло на 2,2% - до 52,7 миллиона единиц, обновив исторический максимум.Такие результаты данный сегмент показал несмотря на то, что выдачи кредитных карт сократились. Так, количество нового "пластика" уменьшилось в прошлом месяце на 4,1% по сравнению с показателем в июне - до 1,7 миллиона карт. При этом средний лимит по ним также стал немного меньше - на 0,8% и по итогам месяца составил 68,7 тысячи рублей. В результате, объем новых выдач в данном сегменте уменьшился на 4,8% - до 115,7 миллиарда рублей.Плохая задолженность по кредиткам в июле увеличивалась седьмой месяц подряд - до рекордных 185,3 миллиарда рублей. При этом темпы роста "плохих" долгов сильно замедлились - если еще в январе рост составил 4,2%, а в июне 3,2%, то в июле он сократился до 1,1%.Аналогичная тенденция наблюдается и с количеством кредитных карт, по которым россияне допустили просрочку. На конец июля их число составляло 3,02 миллиона единиц, увеличившись на 0,6% против скачка на 2,7% в июне.
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экономика, россия
Экономика, Россия
07:01 20.08.2022 (обновлено: 07:12 20.08.2022)
 
Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 триллиона рублей

Общая задолженность россиян по кредитным картам впервые превысила 1,5 триллиона рублей

© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Fotolia / leungchopan
Оплата банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Одновременно количество активных карт на руках россиян выросло на 2,2% - до 52,7 миллиона единиц, обновив исторический максимум.
Такие результаты данный сегмент показал несмотря на то, что выдачи кредитных карт сократились. Так, количество нового "пластика" уменьшилось в прошлом месяце на 4,1% по сравнению с показателем в июне - до 1,7 миллиона карт. При этом средний лимит по ним также стал немного меньше - на 0,8% и по итогам месяца составил 68,7 тысячи рублей. В результате, объем новых выдач в данном сегменте уменьшился на 4,8% - до 115,7 миллиарда рублей.
Плохая задолженность по кредиткам в июле увеличивалась седьмой месяц подряд - до рекордных 185,3 миллиарда рублей. При этом темпы роста "плохих" долгов сильно замедлились - если еще в январе рост составил 4,2%, а в июне 3,2%, то в июле он сократился до 1,1%.
Аналогичная тенденция наблюдается и с количеством кредитных карт, по которым россияне допустили просрочку. На конец июля их число составляло 3,02 миллиона единиц, увеличившись на 0,6% против скачка на 2,7% в июне.
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