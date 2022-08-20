https://ria.ru/20220820/dolgi-1810907362.html

Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 триллиона рублей

Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 20.08.2022

Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 триллиона рублей

Общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T07:01

2022-08-20T07:01

2022-08-20T07:12

экономика

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Одновременно количество активных карт на руках россиян выросло на 2,2% - до 52,7 миллиона единиц, обновив исторический максимум.Такие результаты данный сегмент показал несмотря на то, что выдачи кредитных карт сократились. Так, количество нового "пластика" уменьшилось в прошлом месяце на 4,1% по сравнению с показателем в июне - до 1,7 миллиона карт. При этом средний лимит по ним также стал немного меньше - на 0,8% и по итогам месяца составил 68,7 тысячи рублей. В результате, объем новых выдач в данном сегменте уменьшился на 4,8% - до 115,7 миллиарда рублей.Плохая задолженность по кредиткам в июле увеличивалась седьмой месяц подряд - до рекордных 185,3 миллиарда рублей. При этом темпы роста "плохих" долгов сильно замедлились - если еще в январе рост составил 4,2%, а в июне 3,2%, то в июле он сократился до 1,1%.Аналогичная тенденция наблюдается и с количеством кредитных карт, по которым россияне допустили просрочку. На конец июля их число составляло 3,02 миллиона единиц, увеличившись на 0,6% против скачка на 2,7% в июне.

https://ria.ru/20220610/kredit-1794439726.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия