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Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/dokazatelstva-1810978401.html
Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева - РИА Новости, 20.08.2022
Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:29
2022-08-20T15:32
специальная военная операция на украине
россия
в мире
организация по запрещению химического оружия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявили в Минобороны РФ."В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов", - говорится в сообщении."Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, в мире, организация по запрещению химического оружия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Организация по запрещению химического оружия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
15:29 20.08.2022 (обновлено: 15:32 20.08.2022)
 
Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева

Минобороны: доказательства химтерроризма Киева направят в ОЗХО через постпредство России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявили в Минобороны РФ.
"В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов", - говорится в сообщении.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
15:29Специальная военная операция на Украине
Минобороны сообщило о дополнительном расследовании отравления Сальдо
"Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России", - добавили в Минобороны РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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