https://ria.ru/20220820/dokazatelstva-1810978401.html

Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева

Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева - РИА Новости, 20.08.2022

Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева

Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:29

2022-08-20T15:29

2022-08-20T15:32

специальная военная операция на украине

россия

в мире

организация по запрещению химического оружия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявили в Минобороны РФ."В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов", - говорится в сообщении."Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220820/saldo-1810978205.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, организация по запрещению химического оружия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины