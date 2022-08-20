https://ria.ru/20220820/dokazatelstva-1810978401.html
Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева - РИА Новости, 20.08.2022
Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:29
2022-08-20T15:29
2022-08-20T15:32
специальная военная операция на украине
россия
в мире
организация по запрещению химического оружия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявили в Минобороны РФ."В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов", - говорится в сообщении."Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220820/saldo-1810978205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, организация по запрещению химического оружия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
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15:29 20.08.2022 (обновлено: 15:32 20.08.2022)
Россия скоро направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Минобороны: доказательства химтерроризма Киева направят в ОЗХО через постпредство России