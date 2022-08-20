https://ria.ru/20220820/dobrovoltsy-1810959243.html

Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам

Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам - РИА Новости, 20.08.2022

Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам

Власти Бурятии увеличили вдвое - до 200 тысяч рублей - выплаты военным-контрактникам, участвующим в специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:28

2022-08-20T13:28

2022-08-20T13:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804998914_0:275:3151:2047_1920x0_80_0_0_529f8f81522f22680abb881a2f8c8cc2.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Власти Бурятии увеличили вдвое - до 200 тысяч рублей - выплаты военным-контрактникам, участвующим в специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба главы Бурятии."По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в зонах проведения специальной военной операции, в том числе в составе именного подразделения "Байкал", а также отправившимся в зоны проведения СВО на добровольной основе, увеличили размер региональной единовременной денежной выплаты. Ранее выплаты по линии правительства республики составляли 100 тысяч рублей, теперь они увеличены до 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что единовременная выплата назначается гражданам, призванным на военную службу по контракту о прохождении военной службы на срок от трех месяцев и более в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, из числа граждан, пребывающих в запасе, направленным для военной службы в именное подразделение Бурятии – батальон "Байкал", гражданам, постоянно проживающим в Бурятии, проходящим военную службу по контракту на срок от 3 месяцев и более в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, в соединениях и воинских частях, дислоцируемых на территории республики, и добровольцам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.В Бурятии создано именное подразделение "Байкал" из числа военнослужащих по контракту. Уже полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Вместе с тем отмечается, что еще открыта возможность добора для желающих стать частью именного подразделения. Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение "Байкал" могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства.

https://ria.ru/20220809/dobrovoltsy-1808310586.html

https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809438119.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, общество