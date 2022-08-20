Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам
Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам до 200 тысяч рублей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе
Добровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Власти Бурятии увеличили вдвое - до 200 тысяч рублей - выплаты военным-контрактникам, участвующим в специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба главы Бурятии.
"По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в зонах проведения специальной военной операции, в том числе в составе именного подразделения "Байкал", а также отправившимся в зоны проведения СВО на добровольной основе, увеличили размер региональной единовременной денежной выплаты. Ранее выплаты по линии правительства республики составляли 100 тысяч рублей, теперь они увеличены до 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что единовременная выплата назначается гражданам, призванным на военную службу по контракту о прохождении военной службы на срок от трех месяцев и более в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, из числа граждан, пребывающих в запасе, направленным для военной службы в именное подразделение Бурятии – батальон "Байкал", гражданам, постоянно проживающим в Бурятии, проходящим военную службу по контракту на срок от 3 месяцев и более в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, в соединениях и воинских частях, дислоцируемых на территории республики, и добровольцам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.
В Бурятии создано именное подразделение "Байкал" из числа военнослужащих по контракту. Уже полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Вместе с тем отмечается, что еще открыта возможность добора для желающих стать частью именного подразделения. Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение "Байкал" могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства.