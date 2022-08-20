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Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам - РИА Новости, 20.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/dobrovoltsy-1810959243.html
Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам
Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам - РИА Новости, 20.08.2022
Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам
Власти Бурятии увеличили вдвое - до 200 тысяч рублей - выплаты военным-контрактникам, участвующим в специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:28
2022-08-20T13:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
общество
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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Власти Бурятии увеличили вдвое - до 200 тысяч рублей - выплаты военным-контрактникам, участвующим в специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба главы Бурятии."По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в зонах проведения специальной военной операции, в том числе в составе именного подразделения "Байкал", а также отправившимся в зоны проведения СВО на добровольной основе, увеличили размер региональной единовременной денежной выплаты. Ранее выплаты по линии правительства республики составляли 100 тысяч рублей, теперь они увеличены до 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что единовременная выплата назначается гражданам, призванным на военную службу по контракту о прохождении военной службы на срок от трех месяцев и более в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, из числа граждан, пребывающих в запасе, направленным для военной службы в именное подразделение Бурятии – батальон "Байкал", гражданам, постоянно проживающим в Бурятии, проходящим военную службу по контракту на срок от 3 месяцев и более в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, в соединениях и воинских частях, дислоцируемых на территории республики, и добровольцам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.В Бурятии создано именное подразделение "Байкал" из числа военнослужащих по контракту. Уже полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Вместе с тем отмечается, что еще открыта возможность добора для желающих стать частью именного подразделения. Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение "Байкал" могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства.
https://ria.ru/20220809/dobrovoltsy-1808310586.html
https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809438119.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Общество
13:28 20.08.2022
 
Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам

Власти Бурятии увеличили выплаты добровольцам-контрактникам до 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе
Добровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Власти Бурятии увеличили вдвое - до 200 тысяч рублей - выплаты военным-контрактникам, участвующим в специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба главы Бурятии.
"По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в зонах проведения специальной военной операции, в том числе в составе именного подразделения "Байкал", а также отправившимся в зоны проведения СВО на добровольной основе, увеличили размер региональной единовременной денежной выплаты. Ранее выплаты по линии правительства республики составляли 100 тысяч рублей, теперь они увеличены до 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе пояснили, что единовременная выплата назначается гражданам, призванным на военную службу по контракту о прохождении военной службы на срок от трех месяцев и более в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, из числа граждан, пребывающих в запасе, направленным для военной службы в именное подразделение Бурятии – батальон "Байкал", гражданам, постоянно проживающим в Бурятии, проходящим военную службу по контракту на срок от 3 месяцев и более в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, в соединениях и воинских частях, дислоцируемых на территории республики, и добровольцам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.
В Бурятии создано именное подразделение "Байкал" из числа военнослужащих по контракту. Уже полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Вместе с тем отмечается, что еще открыта возможность добора для желающих стать частью именного подразделения. Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение "Байкал" могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства.
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