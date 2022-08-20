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Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/dnr-1811030704.html
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки - РИА Новости, 20.08.2022
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки
Шесть защитников ДНР за текущие сутки погибли при исполнении воинского долга, шесть пострадали, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:18
2022-08-20T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Шесть защитников ДНР за текущие сутки погибли при исполнении воинского долга, шесть пострадали, сообщает народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость шесть защитников Донецкой Народной Республики погибли, еще шесть получили ранения", - говорится в сообщении милиции в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810779078.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
20:18 20.08.2022
 
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки

Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести военнослужащих республики за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Шесть защитников ДНР за текущие сутки погибли при исполнении воинского долга, шесть пострадали, сообщает народная милиция республики.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость шесть защитников Донецкой Народной Республики погибли, еще шесть получили ранения", - говорится в сообщении милиции в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.08.2022
 
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