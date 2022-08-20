https://ria.ru/20220820/dnr-1811030704.html

Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки

Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки - РИА Новости, 20.08.2022

Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки

Шесть защитников ДНР за текущие сутки погибли при исполнении воинского долга, шесть пострадали, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:18

2022-08-20T20:18

2022-08-20T20:18

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Шесть защитников ДНР за текущие сутки погибли при исполнении воинского долга, шесть пострадали, сообщает народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость шесть защитников Донецкой Народной Республики погибли, еще шесть получили ранения", - говорится в сообщении милиции в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810779078.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс