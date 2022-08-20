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Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки - РИА Новости, 20.08.2022
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки
Шесть защитников ДНР за текущие сутки погибли при исполнении воинского долга, шесть пострадали, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:18
2022-08-20T20:18
2022-08-20T20:18
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Шесть защитников ДНР за текущие сутки погибли при исполнении воинского долга, шесть пострадали, сообщает народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость шесть защитников Донецкой Народной Республики погибли, еще шесть получили ранения", - говорится в сообщении милиции в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести защитников республики за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шести военнослужащих республики за сутки