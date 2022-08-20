https://ria.ru/20220820/dnr-1810942275.html

Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли три поселка в окрестностях Донецка и Горловки: Новобахмутовку, Зайцево и Гольмовский, применив в том числе авиационные... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:33

2022-08-20T11:33

2022-08-20T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

гольмовский

украина

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли три поселка в окрестностях Донецка и Горловки: Новобахмутовку, Зайцево и Гольмовский, применив в том числе авиационные ракеты с наземных пусковых установок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.10 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено три неуправляемых авиационных ракеты (НАР) 80 миллиметров (без применения авиации); 10.10 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.40 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.00 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре НАР 80 миллиметров (без применения авиации); 10.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220820/buk-1810923287.html

зайцево

гольмовский

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, зайцево, гольмовский, украина