Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Зайцево и Гольмовский в ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли три поселка в окрестностях Донецка и Горловки: Новобахмутовку, Зайцево и Гольмовский, применив в том числе авиационные ракеты с наземных пусковых установок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.10 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено три неуправляемых авиационных ракеты (НАР) 80 миллиметров (без применения авиации); 10.10 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.40 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.00 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре НАР 80 миллиметров (без применения авиации); 10.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.