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Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/dnr-1810942275.html
Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли три поселка в окрестностях Донецка и Горловки: Новобахмутовку, Зайцево и Гольмовский, применив в том числе авиационные... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:33
2022-08-20T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
гольмовский
украина
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли три поселка в окрестностях Донецка и Горловки: Новобахмутовку, Зайцево и Гольмовский, применив в том числе авиационные ракеты с наземных пусковых установок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.10 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено три неуправляемых авиационных ракеты (НАР) 80 миллиметров (без применения авиации); 10.10 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.40 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.00 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре НАР 80 миллиметров (без применения авиации); 10.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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в мире, зайцево, гольмовский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Гольмовский, Украина
11:33 20.08.2022
 
Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Зайцево и Гольмовский в ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли три поселка в окрестностях Донецка и Горловки: Новобахмутовку, Зайцево и Гольмовский, применив в том числе авиационные ракеты с наземных пусковых установок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.10 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено три неуправляемых авиационных ракеты (НАР) 80 миллиметров (без применения авиации); 10.10 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.40 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.00 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре НАР 80 миллиметров (без применения авиации); 10.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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