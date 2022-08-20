https://ria.ru/20220820/dnr-1810918990.html

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 единиц боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:12

2022-08-20T09:12

2022-08-20T09:13

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 единиц боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 268 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 11 домостроений в Киевском районе Донецка, Горловке, Докучаевске.

https://ria.ru/20220820/zaytsevo-1810905561.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина