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Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 единиц боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:12
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специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 единиц боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 268 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 11 домостроений в Киевском районе Донецка, Горловке, Докучаевске.
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в мире, днр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Украина
09:12 20.08.2022 (обновлено: 09:13 20.08.2022)
 
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 боеприпасов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МВД ДНР на месте обстрела
Сотрудники МВД ДНР на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МВД ДНР на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 единиц боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 268 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Отмечается, что было повреждено 11 домостроений в Киевском районе Донецка, Горловке, Докучаевске.
 
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