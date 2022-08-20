https://ria.ru/20220820/dnr-1810918990.html
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 единиц боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:12
2022-08-20T09:12
2022-08-20T09:13
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 единиц боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 268 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 11 домостроений в Киевском районе Донецка, Горловке, Докучаевске.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Украина
09:12 20.08.2022 (обновлено: 09:13 20.08.2022)
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 боеприпасов