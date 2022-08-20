https://ria.ru/20220820/devushki-1810787885.html

А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия"

А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия" - РИА Новости, 20.08.2022

А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия"

В то время как на официальных мероприятиях форума "Армия-2022" презентуют новые образцы военной техники и заключают контракты, на выставке кипит и другая жизнь. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:10

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фото

армия

форум "армия-2022"

парк "патриот"

кубинка

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В то время как на официальных мероприятиях форума "Армия-2022" презентуют новые образцы военной техники и заключают контракты, на выставке кипит и другая жизнь. Красивые кадры из подмосковной Кубинки — в фотоленте Ria.ru.

кубинка

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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