А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия"
Военно-технический форум "Армия" — крупнейшая выставочная площадка, организованная военным ведомством для демонстрации инновационных идей и производственных достижений.
Военно-технический форум "Армия" — крупнейшая выставочная площадка, организованная военным ведомством для демонстрации инновационных идей и производственных достижений.
Форум играет важную роль в сближении общества и армии.
Форум играет важную роль в сближении общества и армии.
"Армия" стремится повысить авторитет Вооруженных сил и воспитать у молодых людей гордость за страну.
"Армия" стремится повысить авторитет Вооруженных сил и воспитать у молодых людей гордость за страну.
В этом году форум проходит с 15 по 21 августа.
Мероприятия проводят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
Мероприятия проводят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
Предусмотрены статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, культурно-художественные мероприятия.
Предусмотрены статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, культурно-художественные мероприятия.
Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2022" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2022" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Впервые форум "Армия" состоялся в июне 2015 года.
Впервые форум "Армия" состоялся в июне 2015 года.
Специально для выставочного мероприятия в Кубинке построили парк "Патриот".
Специально для выставочного мероприятия в Кубинке построили парк "Патриот".
Девушки на летном поле в Кубинке во время открытия форума "Армия-2022".
Девушки на летном поле в Кубинке во время открытия форума "Армия-2022".