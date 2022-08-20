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А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия" - РИА Новости, 20.08.2022
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А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия"
А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия" - РИА Новости, 20.08.2022
А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия"
В то время как на официальных мероприятиях форума "Армия-2022" презентуют новые образцы военной техники и заключают контракты, на выставке кипит и другая жизнь. РИА Новости, 20.08.2022
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фото
армия
форум "армия-2022"
парк "патриот"
кубинка
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В то время как на официальных мероприятиях форума "Армия-2022" презентуют новые образцы военной техники и заключают контракты, на выставке кипит и другая жизнь. Красивые кадры из подмосковной Кубинки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, армия, форум "армия-2022", парк "патриот", кубинка
Фото, Армия, Форум "Армия-2022", парк "Патриот", Кубинка
08:10 20.08.2022
 

А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия"

Читать ria.ru в
В то время как на официальных мероприятиях форума "Армия-2022" презентуют новые образцы военной техники и заключают контракты, на выставке кипит и другая жизнь. Красивые кадры из подмосковной Кубинки — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2022 / Natalia Kolesnikova

Военно-технический форум "Армия" — крупнейшая выставочная площадка, организованная военным ведомством для демонстрации инновационных идей и производственных достижений.

Девушки на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
1 из 10

Военно-технический форум "Армия" — крупнейшая выставочная площадка, организованная военным ведомством для демонстрации инновационных идей и производственных достижений.

© AFP 2022 / Natalia Kolesnikova
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Форум играет важную роль в сближении общества и армии.

Девушка на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
2 из 10

Форум играет важную роль в сближении общества и армии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Армия" стремится повысить авторитет Вооруженных сил и воспитать у молодых людей гордость за страну.

Посетительница фотографируется на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
3 из 10

"Армия" стремится повысить авторитет Вооруженных сил и воспитать у молодых людей гордость за страну.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2022 / Natalia Kolesnikova

В этом году форум проходит с 15 по 21 августа.

Девушка на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
4 из 10

В этом году форум проходит с 15 по 21 августа.

© AFP 2022 / Natalia Kolesnikova
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Мероприятия проводят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

Девушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
5 из 10

Мероприятия проводят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Предусмотрены статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, культурно-художественные мероприятия.

Женщина на выставке военной техники в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
6 из 10

Предусмотрены статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2022" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
7 из 10

Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2022" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Впервые форум "Армия" состоялся в июне 2015 года.

Девушки на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
8 из 10

Впервые форум "Армия" состоялся в июне 2015 года.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Специально для выставочного мероприятия в Кубинке построили парк "Патриот".

Посетительница на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
9 из 10

Специально для выставочного мероприятия в Кубинке построили парк "Патриот".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Девушки на летном поле в Кубинке во время открытия форума "Армия-2022".

Девушки сидят на летном поле во время открытия международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке
10 из 10

Девушки на летном поле в Кубинке во время открытия форума "Армия-2022".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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