https://ria.ru/20220820/deti-1811000264.html

Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание

Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание - РИА Новости, 20.08.2022

Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание

Первое заседание координационного совета нового Всероссийского детского движения состоялось в центре знаний "Машук" в Пятигорске, написала в своем... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T17:34

2022-08-20T17:34

2022-08-20T17:35

общество

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

ксения разуваева

центр знаний машук

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первое заседание координационного совета нового Всероссийского детского движения состоялось в центре знаний "Машук" в Пятигорске, написала в своем Telegram-канале руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."Ещё один знаковый день в истории Российского движения детей и молодёжи - первое заседание Координационного совета", - так Разуваева подписала видео с кадрами с заседания.

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, центр знаний машук