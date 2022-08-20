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Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание - РИА Новости, 20.08.2022
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Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание
Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание - РИА Новости, 20.08.2022
Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание
Первое заседание координационного совета нового Всероссийского детского движения состоялось в центре знаний "Машук" в Пятигорске, написала в своем... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:34
2022-08-20T17:35
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева
центр знаний машук
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первое заседание координационного совета нового Всероссийского детского движения состоялось в центре знаний "Машук" в Пятигорске, написала в своем Telegram-канале руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."Ещё один знаковый день в истории Российского движения детей и молодёжи - первое заседание Координационного совета", - так Разуваева подписала видео с кадрами с заседания.
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общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, центр знаний машук
Общество, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Ксения Разуваева, Центр знаний Машук
17:34 20.08.2022 (обновлено: 17:35 20.08.2022)
 
Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание

В центре "Машук" прошло первое заседание совета Всероссийского детского движения

© Владимир Владимиров/TelegramОткрытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
Открытие центра знаний Машук в Ставропольском крае
© Владимир Владимиров/Telegram
Открытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первое заседание координационного совета нового Всероссийского детского движения состоялось в центре знаний "Машук" в Пятигорске, написала в своем Telegram-канале руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
"Ещё один знаковый день в истории Российского движения детей и молодёжи - первое заседание Координационного совета", - так Разуваева подписала видео с кадрами с заседания.
 
ОбществоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Ксения РазуваеваЦентр знаний Машук
 
 
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