https://ria.ru/20220820/deti-1811000264.html
Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание
Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание - РИА Новости, 20.08.2022
Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание
Первое заседание координационного совета нового Всероссийского детского движения состоялось в центре знаний "Машук" в Пятигорске, написала в своем... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:34
2022-08-20T17:34
2022-08-20T17:35
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева
центр знаний машук
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первое заседание координационного совета нового Всероссийского детского движения состоялось в центре знаний "Машук" в Пятигорске, написала в своем Telegram-канале руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."Ещё один знаковый день в истории Российского движения детей и молодёжи - первое заседание Координационного совета", - так Разуваева подписала видео с кадрами с заседания.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, центр знаний машук
Общество, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Ксения Разуваева, Центр знаний Машук
17:34 20.08.2022 (обновлено: 17:35 20.08.2022)
Совет Всероссийского детского движения провел первое заседание
В центре "Машук" прошло первое заседание совета Всероссийского детского движения