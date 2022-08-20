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В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев - РИА Новости, 20.08.2022
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В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев
В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев - РИА Новости, 20.08.2022
В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев
Число случаев заболевания оспой обезьян в Чили за месяц превысило 200, сообщает Минздрав страны. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T02:52
2022-08-20T02:55
в мире
оспа обезьян
здоровье - общество
чили
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Число случаев заболевания оспой обезьян в Чили за месяц превысило 200, сообщает Минздрав страны.Из больниц выписаны 130 пациентов.Большинство заболевших – жители столичного региона.По данным Минздрава, 13% пациентов в последние три недели были за границей. В 15% случаев удалось установить, что люди заразились от тех, кто был болен оспой.
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в мире, оспа обезьян, здоровье - общество, чили
В мире, Оспа обезьян, Здоровье - Общество, Чили
02:52 20.08.2022 (обновлено: 02:55 20.08.2022)
 
В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев

В Чили подтвердили 207 случаев заражения оспой обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Число случаев заболевания оспой обезьян в Чили за месяц превысило 200, сообщает Минздрав страны.
"С 17 июня по 18 августа 2022 года в Чили… подтверждено 207 случаев, три случая на подозрении", - отмечается министерство.
Из больниц выписаны 130 пациентов.
Большинство заболевших – жители столичного региона.
По данным Минздрава, 13% пациентов в последние три недели были за границей. В 15% случаев удалось установить, что люди заразились от тех, кто был болен оспой.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:43
ВОЗ сообщила о 35 тысячах зарегистрированных случаев оспы обезьян в мире
 
В миреОспа обезьянЗдоровье - ОбществоЧили
 
 
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