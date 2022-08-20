https://ria.ru/20220820/chili-1810903535.html
В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев
В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев - РИА Новости, 20.08.2022
В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев
Число случаев заболевания оспой обезьян в Чили за месяц превысило 200, сообщает Минздрав страны. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T02:52
2022-08-20T02:52
2022-08-20T02:55
в мире
оспа обезьян
здоровье - общество
чили
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Число случаев заболевания оспой обезьян в Чили за месяц превысило 200, сообщает Минздрав страны.Из больниц выписаны 130 пациентов.Большинство заболевших – жители столичного региона.По данным Минздрава, 13% пациентов в последние три недели были за границей. В 15% случаев удалось установить, что люди заразились от тех, кто был болен оспой.
https://ria.ru/20220817/ospa-1810256869.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оспа обезьян, здоровье - общество, чили
В мире, Оспа обезьян, Здоровье - Общество, Чили
02:52 20.08.2022 (обновлено: 02:55 20.08.2022)
В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев
В Чили подтвердили 207 случаев заражения оспой обезьян
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Число случаев заболевания оспой обезьян в Чили за месяц превысило 200, сообщает Минздрав страны.
"С 17 июня по 18 августа 2022 года в Чили… подтверждено 207 случаев, три случая на подозрении", - отмечается министерство.
Из больниц выписаны 130 пациентов.
Большинство заболевших – жители столичного региона.
По данным Минздрава, 13% пациентов в последние три недели были за границей. В 15% случаев удалось установить, что люди заразились от тех, кто был болен оспой.