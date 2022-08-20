https://ria.ru/20220820/chili-1810903535.html

В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев

В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев - РИА Новости, 20.08.2022

В Чили число заражений оспой обезьян превысило 200 случаев

Число случаев заболевания оспой обезьян в Чили за месяц превысило 200, сообщает Минздрав страны. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T02:52

2022-08-20T02:52

2022-08-20T02:55

в мире

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здоровье - общество

чили

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Число случаев заболевания оспой обезьян в Чили за месяц превысило 200, сообщает Минздрав страны.Из больниц выписаны 130 пациентов.Большинство заболевших – жители столичного региона.По данным Минздрава, 13% пациентов в последние три недели были за границей. В 15% случаев удалось установить, что люди заразились от тех, кто был болен оспой.

https://ria.ru/20220817/ospa-1810256869.html

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Максим Горбачев

в мире, оспа обезьян, здоровье - общество, чили