https://ria.ru/20220820/bryun-1810975250.html
Нарколога Брюна отправили под домашний арест
Нарколога Брюна отправили под домашний арест - РИА Новости, 20.08.2022
Нарколога Брюна отправили под домашний арест
Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест нарколога Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:10
2022-08-20T15:10
2022-08-20T16:07
происшествия
москва
евгений брюн
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест нарколога Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Брюна меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказали в инстанции.Срок домашнего ареста установлен до 3 октября. У защиты есть три дня на обжалование решения.На заседании суда следователь заявил, что на свободе Брюн может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики или другим способом помешать следствию. Он попросил для нарколога именно домашний арест, а не СИЗО, сославшись на возраст обвиняемого и состояние его здоровья. Сам Брюн заявил, что намерен содействовать следствию.Предполагаемый сообщник врача Владимир Яковлев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием.Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава, однако после появления сведений об уголовном деле в ведомстве заявили, что она ранее была упразднена. По данным суда, Брюну предъявлено официальное обвинение в мошенничестве по части 4 ("совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение"). Максимальная санкция по этому пункту — лишение свободы на десять лет.Как сообщал ранее источник в правоохранительных органах, задержание Брюна связано с тендерами на поставку тест-систем.
https://ria.ru/20220819/bryun-1810873643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, евгений брюн
Происшествия, Москва, Евгений Брюн
15:10 20.08.2022 (обновлено: 16:07 20.08.2022)
Нарколога Брюна отправили под домашний арест
Кузьминский суд Москвы отправил нарколога Брюна под домашний арест
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест нарколога Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Брюна меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказали в инстанции.
Срок домашнего ареста установлен до 3 октября. У защиты есть три дня на обжалование решения.
На заседании суда следователь заявил, что на свободе Брюн может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики или другим способом помешать следствию. Он попросил для нарколога именно домашний арест, а не СИЗО, сославшись на возраст обвиняемого и состояние его здоровья. Сам Брюн заявил, что намерен содействовать следствию.
Предполагаемый сообщник врача Владимир Яковлев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием.
Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава, однако после появления сведений об уголовном деле в ведомстве заявили, что она ранее была упразднена. По данным суда, Брюну предъявлено официальное обвинение в мошенничестве по части 4 ("совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение"). Максимальная санкция по этому пункту — лишение свободы на десять лет.
Как сообщал ранее источник в правоохранительных органах, задержание Брюна связано с тендерами на поставку тест-систем.