https://ria.ru/20220820/britaniya-1810975352.html

Британец получил срок за то, что он покусал собаку

Британец получил срок за то, что он покусал собаку - РИА Новости, 20.08.2022

Британец получил срок за то, что он покусал собаку

Британец укусил полицейскую собаку и напал на сотрудника правоохранительных органов, за что был приговорен к тюремному заключению, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:12

2022-08-20T15:12

2022-08-20T15:12

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великобритания

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Британец укусил полицейскую собаку и напал на сотрудника правоохранительных органов, за что был приговорен к тюремному заключению, сообщает газета Telegraph.Инцидент произошел в прошлое воскресенье. Мэтью Боултер, уроженец города Гримсби в восточной части Великобритании, напал на нескольких людей в людном месте, в связи с чем на место происшествия вызвали полицию. Когда сотрудник попытался его задержать, он стал отбиваться, а также пинком уронил на правоохранителя ограждение, причинив ему легкие травмы. Полицейская собака попыталась помочь в задержании, но Боултер укусил ее в голову и стал закручивать ошейник. В итоге Боултера удалось задержать.Отмечается, что собака быстро восстановилась и продолжила службу уже на следующий день.

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великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания