Британец получил срок за то, что он покусал собаку
Британца приговорили к тюремному заключению за то, что он покусал полицейскую собаку
© Depositphotos / k biggsСотрудник полиции Великобритании
© Depositphotos / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Британец укусил полицейскую собаку и напал на сотрудника правоохранительных органов, за что был приговорен к тюремному заключению, сообщает газета Telegraph.
Инцидент произошел в прошлое воскресенье. Мэтью Боултер, уроженец города Гримсби в восточной части Великобритании, напал на нескольких людей в людном месте, в связи с чем на место происшествия вызвали полицию. Когда сотрудник попытался его задержать, он стал отбиваться, а также пинком уронил на правоохранителя ограждение, причинив ему легкие травмы. Полицейская собака попыталась помочь в задержании, но Боултер укусил ее в голову и стал закручивать ошейник. В итоге Боултера удалось задержать.
"Мэтью Боултер из Гримсби был осужден после того, как признал себя виновным в нападении на сотрудника экстренной службы, причинении неоправданных страданий животному, нападении, уголовно-наказуемом ущербе и двух случаях нанесения побоев", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что собака быстро восстановилась и продолжила службу уже на следующий день.
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