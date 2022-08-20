https://ria.ru/20220820/britaniya-1810925442.html
Британии припомнили ее грехи после заявлений о Путине
Британии припомнили ее грехи после заявлений о Путине - РИА Новости, 20.08.2022
Британии припомнили ее грехи после заявлений о Путине
Читатели Reuters в твиттере раскритиковали заявления МИД Британии о том, что у Владимира Путина "нет морального права" появляться на саммите G20 в ноябре на... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:02
2022-08-20T10:02
2022-08-20T15:16
в мире
владимир путин
риши сунак
лиз трасс
россия
великобритания
бали
большая двадцатка
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Читатели Reuters в твиттере раскритиковали заявления МИД Британии о том, что у Владимира Путина "нет морального права" появляться на саммите G20 в ноябре на Бали. Многие припомнили королевству его более серьезные проступки и призвали перестать считать себя "мерилом нравственности"."Британия меньше всех вправе судить", — считает Angela Ablett."После сотен лет системного расизма, колониализма и грабежей в менее развитых странах, возможно, Соединенному Королевству следует несколько лет побыть вне G20. После всего, что Великобритания сделала против других народов, заслуживают ли они места там?" — задался вопросом Matrix Operator."Это та самая Британия, которая поддержала ложь США про наличие у Ирака оружия массового поражения?" — уточнил Tito Kingsley Ampiah."С чего бы? А у Британии было моральное право обучать украинских нацистов до вмешательства России? А имеет ли Британия моральное право посылать оружие стране, которая вместе с НАТО спровоцировала конфликт? Знала ли Британия о восьмилетней бойне в Донбассе?" — возмутилась Angela."Великобритания навязала два столетия колонизации многим странам и континентам, тогда почему она до сих пор в G20 и в ООН? Великобритания должна сначала взглянуть на свои поступки, прежде чем оценивать чьи-то", — считает Vikram Singh."США и Великобритания вторглись в Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан, о каком моральном авторитете может идти речь", — подчеркнул albert."Смешно, когда западные страны читают миру лекции о морали", — подытожили пользователи.Ранее против участия России в саммите "Большой двадцатки" на Бали высказался министр финансов Британии Риши Сунак, кандидат на пост премьер-министра. При этом глава МИД Лиз Трасс, наоборот, подтвердила намерение встретиться с Владимиром Путиным.Лидерский саммит пройдет на острове Бали 15-16 ноября. СШАи Канада предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие члены объединения выступили против.Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить G20 и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в клуб.
https://ria.ru/20220819/putin-1810803056.html
https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810633532.html
https://ria.ru/20220710/g20-1801442774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, риши сунак, лиз трасс, россия, великобритания, бали, большая двадцатка, нато, оон, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Риши Сунак, Лиз Трасс, Россия, Великобритания, Бали, Большая двадцатка, НАТО, ООН, Саммит G20
10:02 20.08.2022 (обновлено: 15:16 20.08.2022)
Британии припомнили ее грехи после заявлений о Путине
Читатели Reuters припомнили Британии ее грехи после слов об участии России в саммите G20
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Читатели Reuters в твиттере раскритиковали
заявления МИД Британии о том, что у Владимира Путина "нет морального права" появляться на саммите G20 в ноябре на Бали. Многие припомнили королевству его более серьезные проступки и призвали перестать считать себя "мерилом нравственности".
"Британия меньше всех вправе судить", — считает Angela Ablett.
"После сотен лет системного расизма, колониализма и грабежей в менее развитых странах, возможно, Соединенному Королевству следует несколько лет побыть вне G20. После всего, что Великобритания сделала против других народов, заслуживают ли они места там?" — задался вопросом Matrix Operator.
"Это та самая Британия, которая поддержала ложь США про наличие у Ирака оружия массового поражения?" — уточнил Tito Kingsley Ampiah.
"С чего бы? А у Британии было моральное право обучать украинских нацистов до вмешательства России? А имеет ли Британия моральное право посылать оружие стране, которая вместе с НАТО спровоцировала конфликт? Знала ли Британия о восьмилетней бойне в Донбассе?" — возмутилась Angela.
"Великобритания навязала два столетия колонизации многим странам и континентам, тогда почему она до сих пор в G20 и в ООН? Великобритания должна сначала взглянуть на свои поступки, прежде чем оценивать чьи-то", — считает Vikram Singh.
"США и Великобритания вторглись в Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан, о каком моральном авторитете может идти речь", — подчеркнул albert.
"Смешно, когда западные страны читают миру лекции о морали", — подытожили пользователи.
Ранее против участия России в саммите "Большой двадцатки" на Бали высказался министр финансов Британии Риши Сунак, кандидат на пост премьер-министра. При этом глава МИД Лиз Трасс, наоборот, подтвердила намерение встретиться с Владимиром Путиным.
Лидерский саммит пройдет на острове Бали
15-16 ноября. США
и Канада
предлагали вообще исключить Россию
из G20, однако другие члены объединения выступили против.
Индонезия
как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить G20 и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину
, которая не входит в клуб.