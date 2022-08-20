https://ria.ru/20220820/britaniya-1810925442.html

Британии припомнили ее грехи после заявлений о Путине

Британии припомнили ее грехи после заявлений о Путине - РИА Новости, 20.08.2022

Британии припомнили ее грехи после заявлений о Путине

Читатели Reuters в твиттере раскритиковали заявления МИД Британии о том, что у Владимира Путина "нет морального права" появляться на саммите G20 в ноябре на... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:02

2022-08-20T10:02

2022-08-20T15:16

в мире

владимир путин

риши сунак

лиз трасс

россия

великобритания

бали

большая двадцатка

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Читатели Reuters в твиттере раскритиковали заявления МИД Британии о том, что у Владимира Путина "нет морального права" появляться на саммите G20 в ноябре на Бали. Многие припомнили королевству его более серьезные проступки и призвали перестать считать себя "мерилом нравственности"."Британия меньше всех вправе судить", — считает Angela Ablett."После сотен лет системного расизма, колониализма и грабежей в менее развитых странах, возможно, Соединенному Королевству следует несколько лет побыть вне G20. После всего, что Великобритания сделала против других народов, заслуживают ли они места там?" — задался вопросом Matrix Operator."Это та самая Британия, которая поддержала ложь США про наличие у Ирака оружия массового поражения?" — уточнил Tito Kingsley Ampiah."С чего бы? А у Британии было моральное право обучать украинских нацистов до вмешательства России? А имеет ли Британия моральное право посылать оружие стране, которая вместе с НАТО спровоцировала конфликт? Знала ли Британия о восьмилетней бойне в Донбассе?" — возмутилась Angela."Великобритания навязала два столетия колонизации многим странам и континентам, тогда почему она до сих пор в G20 и в ООН? Великобритания должна сначала взглянуть на свои поступки, прежде чем оценивать чьи-то", — считает Vikram Singh."США и Великобритания вторглись в Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан, о каком моральном авторитете может идти речь", — подчеркнул albert."Смешно, когда западные страны читают миру лекции о морали", — подытожили пользователи.Ранее против участия России в саммите "Большой двадцатки" на Бали высказался министр финансов Британии Риши Сунак, кандидат на пост премьер-министра. При этом глава МИД Лиз Трасс, наоборот, подтвердила намерение встретиться с Владимиром Путиным.Лидерский саммит пройдет на острове Бали 15-16 ноября. СШАи Канада предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие члены объединения выступили против.Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить G20 и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в клуб.

https://ria.ru/20220819/putin-1810803056.html

https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810633532.html

https://ria.ru/20220710/g20-1801442774.html

россия

великобритания

бали

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, риши сунак, лиз трасс, россия, великобритания, бали, большая двадцатка, нато, оон, саммит g20