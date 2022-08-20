https://ria.ru/20220820/bolnitsa-1810952434.html
Московская компания профинансирует капремонт детской больницы в Мелитополе
Московская компания профинансирует капремонт детской больницы в Мелитополе - РИА Новости, 20.08.2022
Московская компания профинансирует капремонт детской больницы в Мелитополе
Детская больница в городе Мелитополь будет полностью отремонтирована за счет средств из России, над этим уже работает одна из крупных московских компаний,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:37
2022-08-20T12:37
2022-08-20T12:37
запорожская область
мелитополь
здоровье - общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Детская больница в городе Мелитополь будет полностью отремонтирована за счет средств из России, над этим уже работает одна из крупных московских компаний, рассказал в интервью РИА Новости главврач мелитопольской областной больницы Николай Андерс."Детская больница находится почти в центре города, и сюда обращаются жители как города, так и близлежащих районов. К сожалению, последний раз там делали только текущий косметический ремонт в 2005-м или 2007 году. На данный момент у нас находятся представители московской строительной фирмы. Они работают много, без выходных. Делают замеры, считают, составляют сметы. Капитальный ремонт будет проводиться за счет средств РФ, даже наш областной департамент не будет задействован", - сказал Андерс.По словам главврача, чтобы не закрывать больницу, ремонт будет идти в два этапа. На первом этапе будет ремонт одного крыла, оттуда больных переведут в другую часть здания. Потом пациентов разместят в отремонтированной части - и продолжатся работы во втором крыле.
https://ria.ru/20220820/melitopol-1810922398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мелитополь, здоровье - общество
Запорожская область, Мелитополь, Здоровье - Общество
Московская компания профинансирует капремонт детской больницы в Мелитополе
Главврач Андерс: капремонт больницы в Мелитополе произведут за счет средств из России