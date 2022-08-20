https://ria.ru/20220820/bespilotnik-1810918385.html

В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота

В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота - РИА Новости, 20.08.2022

В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота

В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:06

2022-08-20T09:06

2022-08-20T14:48

происшествия

севастополь

михаил развожаев

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Прилегающую к штабу территорию перекрыли, на месте работают все службы.Впоследствии губернатор уточнил, что БПЛА был сбит постом воздушной обороны. "Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята", — написал он.По словам Развожаева, серьезных разрушений нет. Он призвал жителей по возможности оставаться дома в течение часа.

https://ria.ru/20220820/oruzhie-1810804489.html

севастополь

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео упавшего беспилотника в Севастополе В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба ЧФ, сообщил губернатор. Серьезных разрушений нет. 2022-08-20T09:06 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, михаил развожаев