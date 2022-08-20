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В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота - РИА Новости, 20.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/bespilotnik-1810918385.html
В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота
В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота - РИА Новости, 20.08.2022
В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота
В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:06
2022-08-20T14:48
происшествия
севастополь
михаил развожаев
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Прилегающую к штабу территорию перекрыли, на месте работают все службы.Впоследствии губернатор уточнил, что БПЛА был сбит постом воздушной обороны. "Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята", — написал он.По словам Развожаева, серьезных разрушений нет. Он призвал жителей по возможности оставаться дома в течение часа.
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Видео упавшего беспилотника в Севастополе
В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба ЧФ, сообщил губернатор. Серьезных разрушений нет.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Специальная военная операция на Украине
09:06 20.08.2022 (обновлено: 14:48 20.08.2022)
 
В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота

Губернатор Севастополя Развожаев: над зданием штаба Черноморского флота сбили БПЛА

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Нахожусь в штабе флота. Двадцать пять минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", — написал он в Telegram-канале.
Прилегающую к штабу территорию перекрыли, на месте работают все службы.
Впоследствии губернатор уточнил, что БПЛА был сбит постом воздушной обороны. "Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята", — написал он.
По словам Развожаева, серьезных разрушений нет. Он призвал жителей по возможности оставаться дома в течение часа.
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