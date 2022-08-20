https://ria.ru/20220820/bakhmut-1810910516.html

Вагнеровцы уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом

Вагнеровцы уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом - РИА Новости, 20.08.2022

Вагнеровцы уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом

Корреспонденты РИА Новости провели несколько дней на позициях вагнеровцев в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:08

2022-08-20T08:08

2022-08-20T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

днр

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

чвк "вагнер"

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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 20 авг — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости провели несколько дней на позициях вагнеровцев в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Бахмута.Все окрестности буквально завалены разбитой украинской техникой, часто встречаются тела националистов, брошенные их сослуживцами на поле боя."Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают", — указывает вагнеровец на останки в украинской форме.Бахмут — или, как его еще называют, Артемовск — обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.Корреспонденты РИА Новости, выйдя на передовые позиции, смогли понаблюдать за ходом сражения. На позиции выдвигается БМП и начинает обстрел лесопосадки, в которой оборудовали свои позиции украинские военные. Затем в поле выезжает танк и также открывает огонь по их огневым точкам.По радиоперехвату становится понятно, что противник ожидает прорыва на этом участке фронта, поэтому отправляет подкрепление на передовую. Всю ночь разведчики ЧВК "Вагнер" следят за перемещениями оппонентов, а утром на передовую прибывает тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".От термобарических снарядов нельзя укрыться ни в окопах, ни в бетонированных дотах. Выпущенный "Солнцепеком" пакет ракет устраивает локальный "армагеддон" на площади в несколько футбольных полей. Бойцы ЧВК "Вагнер" корректируют работу огнеметной машины с квадрокоптера. Первые два снаряда ложатся в цель, поэтому через минуту за ними выпускаются остальные 22. Итог — цель поражена, опорный пункт противника на окраине города Бахмут полностью уничтожен.После огненного шторма штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" идут в атаку, а сослуживцы прикрывают их из СПГ-9."Сегодня отработали по противнику системой ТОС. Противник был "доволен", "аплодировал" нам. <...> Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют. Толковые парни, свое дело знают", — поясняет командир разведывательного отряда ЧВК "Вагнер".По его словам, к вечеру они продвинутся еще ближе к населенному пункту Бахмут.

https://ria.ru/20220818/pyatnashka-1809988024.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вагнеровцы рассказали об уничтожении пункта украинских военных под Бахмутом в ДНР Вагнеровцы рассказали об уничтожении пункта украинских военных под Бахмутом в ДНР 2022-08-20T08:08 true PT4M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", чвк "вагнер"