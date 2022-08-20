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Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/ataka-1811022632.html
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон - РИА Новости, 20.08.2022
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон
Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:31
2022-08-20T19:40
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
украина
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, украинская армия практически каждый день обстреливает Херсонскую область.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220820/pvo-1810949512.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
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херсон, вооруженные силы украины, украина, в мире, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
19:31 20.08.2022 (обновлено: 19:40 20.08.2022)
 
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон

Замглавы херсонской администрации Стремоусов: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на город

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
12:19Специальная военная операция на Украине
Системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом
По его словам, украинская армия практически каждый день обстреливает Херсонскую область.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреХерсонская областьКирилл Стремоусов
 
 
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