https://ria.ru/20220820/ataka-1811022632.html

Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон

Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон - РИА Новости, 20.08.2022

Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T19:31

2022-08-20T19:31

2022-08-20T19:40

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

украина

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, украинская армия практически каждый день обстреливает Херсонскую область.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220820/pvo-1810949512.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсон, вооруженные силы украины, украина, в мире, херсонская область , кирилл стремоусов