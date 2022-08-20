https://ria.ru/20220820/ataka-1811022632.html
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон - РИА Новости, 20.08.2022
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон
Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:31
2022-08-20T19:31
2022-08-20T19:40
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
украина
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804972362_0:0:2593:1460_1920x0_80_0_0_baceedd91a34a70473a18ebab40e56c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, украинская армия практически каждый день обстреливает Херсонскую область.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220820/pvo-1810949512.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804972362_209:0:2434:1669_1920x0_80_0_0_911f5d43ae501fbf9e45ad19d0977fb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, вооруженные силы украины, украина, в мире, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
19:31 20.08.2022 (обновлено: 19:40 20.08.2022)
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон
Замглавы херсонской администрации Стремоусов: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на город