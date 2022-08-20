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В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского - РИА Новости, 20.08.2022
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В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского
В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского - РИА Новости, 20.08.2022
В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является "советником всего офиса вместе". РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:15
2022-08-20T19:15
в мире
украина
алексей арестович
михаил подоляк
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является "советником всего офиса вместе".Ранее украинское издание "Украиїнський Тиждень" ("Украинская неделя" - ред.) со ссылкой на официальный ответ из офиса Зеленского сообщило, что Арестовича нет в списках его советников. Отмечалось, что он не числится в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса.Согласно ему, Арестович по должностному расписанию считается советником офиса Зеленского.
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в мире, украина, алексей арестович , михаил подоляк, владимир зеленский
В мире, Украина, Алексей Арестович , Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
19:15 20.08.2022
 
В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского

Подоляк заявил, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского

© Фото : Страница Алексея Арестовича в социальной сетиАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Страница Алексея Арестовича в социальной сети
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является "советником всего офиса вместе".
Ранее украинское издание "Украиїнський Тиждень" ("Украинская неделя" - ред.) со ссылкой на официальный ответ из офиса Зеленского сообщило, что Арестовича нет в списках его советников. Отмечалось, что он не числится в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса.
"Арестович действительно не является ни советником главы офиса (Зеленского)... ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе", - написал Подоляк в Telegram-канале.
Согласно ему, Арестович по должностному расписанию считается советником офиса Зеленского.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 22:12
Арестович выступил против призыва Зеленского запретить выдачу виз россиянам
 
В миреУкраинаАлексей АрестовичМихаил ПодолякВладимир Зеленский
 
 
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