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В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского
В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского - РИА Новости, 20.08.2022
В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является "советником всего офиса вместе". РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:15
2022-08-20T19:15
2022-08-20T19:15
в мире
украина
алексей арестович
михаил подоляк
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является "советником всего офиса вместе".Ранее украинское издание "Украиїнський Тиждень" ("Украинская неделя" - ред.) со ссылкой на официальный ответ из офиса Зеленского сообщило, что Арестовича нет в списках его советников. Отмечалось, что он не числится в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса.Согласно ему, Арестович по должностному расписанию считается советником офиса Зеленского.
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в мире, украина, алексей арестович , михаил подоляк, владимир зеленский
В мире, Украина, Алексей Арестович , Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского
Подоляк заявил, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского