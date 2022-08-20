https://ria.ru/20220820/arestovich-1811019749.html

В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского

В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского - РИА Новости, 20.08.2022

В Киеве заявили, что Арестович числится советником всего офиса Зеленского

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является "советником всего офиса вместе". РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T19:15

2022-08-20T19:15

2022-08-20T19:15

в мире

украина

алексей арестович

михаил подоляк

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является "советником всего офиса вместе".Ранее украинское издание "Украиїнський Тиждень" ("Украинская неделя" - ред.) со ссылкой на официальный ответ из офиса Зеленского сообщило, что Арестовича нет в списках его советников. Отмечалось, что он не числится в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса.Согласно ему, Арестович по должностному расписанию считается советником офиса Зеленского.

https://ria.ru/20220818/vizy-1810612107.html

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в мире, украина, алексей арестович , михаил подоляк, владимир зеленский