https://ria.ru/20220820/arestovich-1810991169.html
Арестовича нет в списках советников офиса Зеленского, пишут украинские СМИ
Арестовича нет в списках советников офиса Зеленского, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 20.08.2022
Арестовича нет в списках советников офиса Зеленского, пишут украинские СМИ
Алексея Арестовича нет в списках советников офиса Владимира Зеленского, сообщает издание "Український тиждень" ("Украинская неделя". — Прим. ред.) со ссылкой на РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:46
2022-08-20T16:46
2022-08-20T18:37
в мире
украина
алексей арестович
михаил подоляк
киев
россия
максим степанов
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Алексея Арестовича нет в списках советников офиса Владимира Зеленского, сообщает издание "Український тиждень" ("Украинская неделя". — Прим. ред.) со ссылкой на официальный ответ из офиса.Отмечается, что в ответ на официальный запрос офис Зеленского предоставил список из 46 советников высшего руководства Украины, среди которых много других публичных личностей, в том числе Михаил Подоляк, однако Арестович в штате не числится.Издание приводит цитату из одного из эфиров Арестовича, в котором тот утверждает, что в случае его увольнения из офиса Зеленского он продолжит выступать, но не будет заниматься самоцензурой. "Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь", — приводит издание слова блогера.Арестович с октября 2020 года работал в делегации Киева в контактной группе, а в декабре того же года стал внештатным советником главы офиса президента. За время своей работы он успел прославиться множеством ярких инициатив и высказываний. Среди них — предложение переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык — в "руський", так как, по его мнению, Украина и есть Русь, а Россия "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие.В 2017 году политик, еще не занимавший никаких постов, дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал "антитеррористическую операцию" (так Киев называл проводимую им военную операцию в Донбассе) "курортом для мальчиков". Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Арестович имеет признаки психического заболевания, назвал его токсичным и профнепригодным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей арестович , михаил подоляк, киев, россия, максим степанов
В мире, Украина, Алексей Арестович , Михаил Подоляк, Киев, Россия, Максим Степанов
16:46 20.08.2022 (обновлено: 18:37 20.08.2022)
Арестовича нет в списках советников офиса Зеленского, пишут украинские СМИ
Арестовича не оказалось в списке советников главы офиса Зеленского
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Алексея Арестовича нет в списках советников офиса Владимира Зеленского, сообщает издание "Український тиждень
" ("Украинская неделя". — Прим. ред.) со ссылкой на официальный ответ из офиса.
"Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента", — говорится в материале СМИ.
Отмечается, что в ответ на официальный запрос офис Зеленского предоставил список из 46 советников высшего руководства Украины
, среди которых много других публичных личностей, в том числе Михаил Подоляк
, однако Арестович в штате не числится.
Издание приводит цитату из одного из эфиров Арестовича, в котором тот утверждает, что в случае его увольнения из офиса Зеленского он продолжит выступать, но не будет заниматься самоцензурой. "Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь", — приводит издание слова блогера.
Арестович с октября 2020 года работал в делегации Киева в контактной группе, а в декабре того же года стал внештатным советником главы офиса президента. За время своей работы он успел прославиться множеством ярких инициатив и высказываний. Среди них — предложение переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык — в "руський", так как, по его мнению, Украина и есть Русь, а Россия "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие.
В 2017 году политик, еще не занимавший никаких постов, дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал "антитеррористическую операцию" (так Киев называл проводимую им военную операцию в Донбассе) "курортом для мальчиков". Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Арестович имеет признаки психического заболевания, назвал его токсичным и профнепригодным.