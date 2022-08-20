https://ria.ru/20220820/arestovich-1810991169.html

Арестовича нет в списках советников офиса Зеленского, пишут украинские СМИ

Арестовича нет в списках советников офиса Зеленского, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 20.08.2022

Арестовича нет в списках советников офиса Зеленского, пишут украинские СМИ

Алексея Арестовича нет в списках советников офиса Владимира Зеленского, сообщает издание "Український тиждень" ("Украинская неделя". — Прим. ред.) со ссылкой на РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:46

2022-08-20T16:46

2022-08-20T18:37

в мире

украина

алексей арестович

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киев

россия

максим степанов

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Алексея Арестовича нет в списках советников офиса Владимира Зеленского, сообщает издание "Український тиждень" ("Украинская неделя". — Прим. ред.) со ссылкой на официальный ответ из офиса.Отмечается, что в ответ на официальный запрос офис Зеленского предоставил список из 46 советников высшего руководства Украины, среди которых много других публичных личностей, в том числе Михаил Подоляк, однако Арестович в штате не числится.Издание приводит цитату из одного из эфиров Арестовича, в котором тот утверждает, что в случае его увольнения из офиса Зеленского он продолжит выступать, но не будет заниматься самоцензурой. "Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь", — приводит издание слова блогера.Арестович с октября 2020 года работал в делегации Киева в контактной группе, а в декабре того же года стал внештатным советником главы офиса президента. За время своей работы он успел прославиться множеством ярких инициатив и высказываний. Среди них — предложение переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык — в "руський", так как, по его мнению, Украина и есть Русь, а Россия "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие.В 2017 году политик, еще не занимавший никаких постов, дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал "антитеррористическую операцию" (так Киев называл проводимую им военную операцию в Донбассе) "курортом для мальчиков". Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Арестович имеет признаки психического заболевания, назвал его токсичным и профнепригодным.

https://ria.ru/20220818/vizy-1810612107.html

https://ria.ru/20220811/arestovich-1808787406.html

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Влада Копылова

в мире, украина, алексей арестович , михаил подоляк, киев, россия, максим степанов