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В Мексике арестовали экс-генпрокурора, расследовавшего пропажу 43 студентов

В Мексике арестовали экс-генпрокурора, расследовавшего пропажу 43 студентов - РИА Новости, 20.08.2022

В Мексике арестовали экс-генпрокурора, расследовавшего пропажу 43 студентов

Бывший генеральный прокурор Мексики Хесус Мурильо Карам (2021-2015), возглавлявший ведомство при первом расследовании дела пропавших студентов из колледжа... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T02:07

2022-08-20T02:07

2022-08-20T05:31

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МЕХИКО, 20 авг - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Мексики Хесус Мурильо Карам (2021-2015), возглавлявший ведомство при первом расследовании дела пропавших студентов из колледжа Айотсинапы, арестован в Мехико, сообщила генеральная прокуратура страны.Источники местных газет подтвердили, что речь в сообщении прокуратуры идет о бывшем генпрокуроре страны, его задержали при выходе из дома в столичном районе Ломас-де-Чапультепек.Мурильо Карам возглавлял расследование дела о пропавших в 2014 году 43 студентах и опубликовал его результаты под названием "Историческая правда". Выводы прокуратуры о том, что студентов похитили и сожгли бандиты, стали объектом широкой международной критики и были впоследствии опровергнуты.Министерство внутренних дел Мексики в предварительном отчете, опубликованном в пятницу, назвало исчезновение учеников сельской педагогической школы в сентябре 2014 года государственным преступлением, в котором участвовали члены банды Guerreros Unidos и агенты различных мексиканских государственных учреждений. При этом специалисты в ходе нового расследования не смогли найти никаких указаний на то, что пропавшие студенты могут быть живы.Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты в разных местах. Анализ костных останков, которые были обнаружены в ходе поисковых операций, подтвердил личности троих из пропавших студентов.Докладчик от МВД отметил, что за время расследования скончались или были убиты 26 ключевых свидетелей - члены преступных группировок и их близкие, а также свидетели и участники событий.

https://ria.ru/20220817/meksika-1810119415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мексика