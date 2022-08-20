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СМИ: Россия оказалась на втором месте по числу туристов, посетивших Анталью - РИА Новости, 20.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220820/antalya-1810935103.html
СМИ: Россия оказалась на втором месте по числу туристов, посетивших Анталью
СМИ: Россия оказалась на втором месте по числу туристов, посетивших Анталью - РИА Новости, 20.08.2022
СМИ: Россия оказалась на втором месте по числу туристов, посетивших Анталью
Свыше восьми миллионов туристов посетили турецкую Анталью с января по середину августа, россияне расположились на второй строчке по числу гостей курорта, пишет... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:49
2022-08-20T10:49
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
турция
германия
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АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Свыше восьми миллионов туристов посетили турецкую Анталью с января по середину августа, россияне расположились на второй строчке по числу гостей курорта, пишет агентство Anadolu."Туристическую столицу Турции Анталью в период с первого января по 17 августа текущего года посетили 8 015 366 зарубежных туристов. С ростом турпотока данный туристический регион Турции начал возвращаться к допандемическим показателям. В прошлом году Анталья в целом приняла около 9 миллионов туристов", - передает агентство.Лидером по турпотоку в Анталью за 7,5 месяцев текущего года стала Германия. Из этой страны в прибыли 1 миллион 364 тысячи путешественников, что на 250% превышает показатели 2021 года за аналогичный период."Россия, которая в предыдущее годы занимала лидирующую позицию, в текущем году расположилась на втором месте. Так, число российских туристов, прибывших в Анталью в этом году, составило 1 миллион 276 тысяч (рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Далее следуют Великобритания – 617 440 туристов, Польша – 392 135 и Нидерланды - 236 115", - уточняет агентство.
https://ria.ru/20220815/turtsiya-1809656048.html
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новости - туризм, анталья (провинция), турция, германия
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Турция, Германия
10:49 20.08.2022
 
СМИ: Россия оказалась на втором месте по числу туристов, посетивших Анталью

Anadolu: Россия занимает второе место по числу туристов, посетивших Анталью в 2022 году

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаБухта в турецкой Анталии
Бухта в турецкой Анталии - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Бухта в турецкой Анталии. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Свыше восьми миллионов туристов посетили турецкую Анталью с января по середину августа, россияне расположились на второй строчке по числу гостей курорта, пишет агентство Anadolu.
"Туристическую столицу Турции Анталью в период с первого января по 17 августа текущего года посетили 8 015 366 зарубежных туристов. С ростом турпотока данный туристический регион Турции начал возвращаться к допандемическим показателям. В прошлом году Анталья в целом приняла около 9 миллионов туристов", - передает агентство.
Лидером по турпотоку в Анталью за 7,5 месяцев текущего года стала Германия. Из этой страны в прибыли 1 миллион 364 тысячи путешественников, что на 250% превышает показатели 2021 года за аналогичный период.
"Россия, которая в предыдущее годы занимала лидирующую позицию, в текущем году расположилась на втором месте. Так, число российских туристов, прибывших в Анталью в этом году, составило 1 миллион 276 тысяч (рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Далее следуют Великобритания – 617 440 туристов, Польша – 392 135 и Нидерланды - 236 115", - уточняет агентство.
Аэропорт Анталья - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 12:33Туризм
Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов в Турцию
 
ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)ТурцияГермания
 
 
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