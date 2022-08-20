https://ria.ru/20220820/antalya-1810935103.html

СМИ: Россия оказалась на втором месте по числу туристов, посетивших Анталью

СМИ: Россия оказалась на втором месте по числу туристов, посетивших Анталью - РИА Новости, 20.08.2022

СМИ: Россия оказалась на втором месте по числу туристов, посетивших Анталью

Свыше восьми миллионов туристов посетили турецкую Анталью с января по середину августа, россияне расположились на второй строчке по числу гостей курорта, пишет... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:49

2022-08-20T10:49

2022-08-20T10:49

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анталья (провинция)

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АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Свыше восьми миллионов туристов посетили турецкую Анталью с января по середину августа, россияне расположились на второй строчке по числу гостей курорта, пишет агентство Anadolu."Туристическую столицу Турции Анталью в период с первого января по 17 августа текущего года посетили 8 015 366 зарубежных туристов. С ростом турпотока данный туристический регион Турции начал возвращаться к допандемическим показателям. В прошлом году Анталья в целом приняла около 9 миллионов туристов", - передает агентство.Лидером по турпотоку в Анталью за 7,5 месяцев текущего года стала Германия. Из этой страны в прибыли 1 миллион 364 тысячи путешественников, что на 250% превышает показатели 2021 года за аналогичный период."Россия, которая в предыдущее годы занимала лидирующую позицию, в текущем году расположилась на втором месте. Так, число российских туристов, прибывших в Анталью в этом году, составило 1 миллион 276 тысяч (рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Далее следуют Великобритания – 617 440 туристов, Польша – 392 135 и Нидерланды - 236 115", - уточняет агентство.

https://ria.ru/20220815/turtsiya-1809656048.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, анталья (провинция), турция, германия