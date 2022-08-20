https://ria.ru/20220820/alkogol-1810918676.html

Роскачество оценило идею показа иллюстраций о вреде алкоголя на этикетке

Роскачество оценило идею показа иллюстраций о вреде алкоголя на этикетке - РИА Новости, 20.08.2022

Роскачество оценило идею показа иллюстраций о вреде алкоголя на этикетке

Роскачество поддерживает идею борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя, но у идеи размещения иллюстраций последствий употребления алкоголя на его упаковку... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:09

2022-08-20T09:09

2022-08-20T10:09

ярослав нилов

вадим дробиз

россия

общество

роскачество

лдпр

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Роскачество поддерживает идею борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя, но у идеи размещения иллюстраций последствий употребления алкоголя на его упаковку могут быть и негативные последствия, заявила РИА Новости заместитель руководителя организации Елена Саратцева.В пятницу замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что партия готовит законопроект, которым предлагается наносить на алкогольную продукцию иллюстрации, демонстрирующие последствия потребления алкоголя, по аналогии с табачной продукцией."Роскачество... безусловно поддерживает идею борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя и напоминает, что злоупотребление алкогольными напитками вредит здоровью. При этом в инициативе об обязательном нанесении на алкогольную продукцию иллюстраций с последствиями алкоголизма мы бы выразили несколько осторожных опасений", - рассказала она.Так, по ее словам, нанесение подобных иллюстраций может сократить площадь для нанесения остальной обязательной информации в маркировке и сделать ее нечитаемой. "Во-вторых, это может привести и к отказу части потребителей не только от потенциально вредных алкогольных коктейлей, но и снизить темпы развития виноделия, по аналогии с антиалкогольной кампанией 80-х годов прошлого века", - добавила Саратцева.В свою очередь директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз усомнился в эффективности такой меры по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя. Он привел в пример ситуацию с сигаретами, которые сейчас иллюстрируют последствиями курения. "Ввели картинки, но сокращения потребления сигарет не было. Потому что пачки сигарет в итоге убрали, спрятали от потребителя вообще. И эффект от этого оказался совсем нулевым и даже отрицательным, хоть нам рассказывают, что у нас сейчас сейчас почти никто не курит", - полагает эксперт.Дробиз отметил, что эта инициатива в России возникает не в первый раз и в прошлые разы она ни к чему не привела. Однако, по его словам, если такая мера все же будет принята, бизнес сможет на ней заработать. "Это можно будет расценивать как социальную рекламу, и за это производители алкоголя будут брать деньги, а какие-нибудь художники даже могут размещать картины на хороших винах", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20220818/alkogol-1810400177.html

https://ria.ru/20220724/alkogol-1804587135.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярослав нилов, вадим дробиз, россия, общество, роскачество, лдпр