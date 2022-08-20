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ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелой артиллерии натовского образца

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелой артиллерии натовского образца - РИА Новости, 20.08.2022

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелой артиллерии натовского образца

По территории Запорожской АЭС было как минимум четыре "прилета" из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил член главного совета администрации региона... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T21:11

2022-08-20T21:11

2022-08-20T22:03

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. По территории Запорожской АЭС было как минимум четыре "прилета" из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он отметил, что не прошло и двух суток с момента предыдущего обстрела Энергодара. Представитель администрации Энергодара сообщили РИА Новости, что украинские силовики использовали для удара снаряды натовского образца калибром 155 миллиметров с американскими взрывателями М739.

https://ria.ru/20220819/zaschita-1810634897.html

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в мире, владимир рогов, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, украина, вооруженные силы украины