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ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелой артиллерии натовского образца - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/aes-1811038030.html
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелой артиллерии натовского образца
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелой артиллерии натовского образца - РИА Новости, 20.08.2022
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелой артиллерии натовского образца
По территории Запорожской АЭС было как минимум четыре "прилета" из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил член главного совета администрации региона... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:11
2022-08-20T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. По территории Запорожской АЭС было как минимум четыре "прилета" из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он отметил, что не прошло и двух суток с момента предыдущего обстрела Энергодара. Представитель администрации Энергодара сообщили РИА Новости, что украинские силовики использовали для удара снаряды натовского образца калибром 155 миллиметров с американскими взрывателями М739.
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в мире, владимир рогов, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины
21:11 20.08.2022 (обновлено: 22:03 20.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелой артиллерии натовского образца

Рогов: ВСУ нанесли по ЗАЭС минимум четыре удара из тяжелой артиллерии натовского образца

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. По территории Запорожской АЭС было как минимум четыре "прилета" из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"На данный момент по территории АЭС было как минимум четыре прилета из тяжелой артиллерии натовского образца", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что не прошло и двух суток с момента предыдущего обстрела Энергодара. Представитель администрации Энергодара сообщили РИА Новости, что украинские силовики использовали для удара снаряды натовского образца калибром 155 миллиметров с американскими взрывателями М739.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 06:07Специальная военная операция на Украине
Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной украинской провокации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодарУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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