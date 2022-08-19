https://ria.ru/20220819/zhile-1810852091.html

В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на жилье

В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на жилье - РИА Новости, 19.08.2022

В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на жилье

Депутаты Воронежской областной думы приняли решение о дополнительной мере поддержки детей-сирот, которые теперь смогут получить сертификат на приобретение... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:22

2022-08-19T18:22

2022-08-19T18:22

воронежская область

общество

владимир нетесов

воронежская область

воронежская областная дума

сироты

дети

россия

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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение о дополнительной мере поддержки детей-сирот, которые теперь смогут получить сертификат на приобретение жилья, сообщает в пятницу заксобрание.Решение об установлении дополнительной меры поддержки было принято в рамках внеочередного заседания Воронежской областной думы 19 августа. В настоящее время на территории Воронежской области в списке значатся 3986 детей-сирот, имеющих право на получение жилья."Благодаря сертификату, возможности по улучшению жилищных условий детей-сирот, имеющих право на его получение, будут существенно расширены. Сертификат может быть использован не только для приобретения помещения на первичном, но и вторичном рынке жилья, в том числе частного дома. К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заёмные средства и средства материнского капитала", – пояснил детали законодательного новшества председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, выдача сертификатов станет дополнительной мерой государственной поддержки, поэтому документ будет предоставляться только с согласия гражданина. При отсутствии желания воспользоваться сертификатом дети-сироты будут обеспечиваться квартирами в обычном порядке.Номинал сертификата на текущий момент превышает 3 миллиона рублей.Как отмечает областная дума, на дополнительную меру соцподдержки смогут рассчитывать не все дети-сироты. Сертификат будет выдаваться лицам, достигшим 23-летнего возраста, социализированным (обладающим работой) и не состоящим на наркологическом или психоневрологическом учете.

https://ria.ru/20220530/gazifikatsiya-1791773304.html

https://ria.ru/20220819/zarplata-1810845950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума, сироты, дети, россия