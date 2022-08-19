В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на жилье
В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на покупку жилья
Денежные купюры и макет дома. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение о дополнительной мере поддержки детей-сирот, которые теперь смогут получить сертификат на приобретение жилья, сообщает в пятницу заксобрание.
Решение об установлении дополнительной меры поддержки было принято в рамках внеочередного заседания Воронежской областной думы 19 августа. В настоящее время на территории Воронежской области в списке значатся 3986 детей-сирот, имеющих право на получение жилья.
"Благодаря сертификату, возможности по улучшению жилищных условий детей-сирот, имеющих право на его получение, будут существенно расширены. Сертификат может быть использован не только для приобретения помещения на первичном, но и вторичном рынке жилья, в том числе частного дома. К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заёмные средства и средства материнского капитала", – пояснил детали законодательного новшества председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
По его словам, выдача сертификатов станет дополнительной мерой государственной поддержки, поэтому документ будет предоставляться только с согласия гражданина. При отсутствии желания воспользоваться сертификатом дети-сироты будут обеспечиваться квартирами в обычном порядке.
Номинал сертификата на текущий момент превышает 3 миллиона рублей.
Как отмечает областная дума, на дополнительную меру соцподдержки смогут рассчитывать не все дети-сироты. Сертификат будет выдаваться лицам, достигшим 23-летнего возраста, социализированным (обладающим работой) и не состоящим на наркологическом или психоневрологическом учете.