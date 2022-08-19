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В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на жилье - РИА Новости, 19.08.2022
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В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на жилье
В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на жилье - РИА Новости, 19.08.2022
В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на жилье
Депутаты Воронежской областной думы приняли решение о дополнительной мере поддержки детей-сирот, которые теперь смогут получить сертификат на приобретение... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:22
2022-08-19T18:22
воронежская область
общество
владимир нетесов
воронежская область
воронежская областная дума
сироты
дети
россия
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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение о дополнительной мере поддержки детей-сирот, которые теперь смогут получить сертификат на приобретение жилья, сообщает в пятницу заксобрание.Решение об установлении дополнительной меры поддержки было принято в рамках внеочередного заседания Воронежской областной думы 19 августа. В настоящее время на территории Воронежской области в списке значатся 3986 детей-сирот, имеющих право на получение жилья."Благодаря сертификату, возможности по улучшению жилищных условий детей-сирот, имеющих право на его получение, будут существенно расширены. Сертификат может быть использован не только для приобретения помещения на первичном, но и вторичном рынке жилья, в том числе частного дома. К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заёмные средства и средства материнского капитала", – пояснил детали законодательного новшества председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, выдача сертификатов станет дополнительной мерой государственной поддержки, поэтому документ будет предоставляться только с согласия гражданина. При отсутствии желания воспользоваться сертификатом дети-сироты будут обеспечиваться квартирами в обычном порядке.Номинал сертификата на текущий момент превышает 3 миллиона рублей.Как отмечает областная дума, на дополнительную меру соцподдержки смогут рассчитывать не все дети-сироты. Сертификат будет выдаваться лицам, достигшим 23-летнего возраста, социализированным (обладающим работой) и не состоящим на наркологическом или психоневрологическом учете.
https://ria.ru/20220530/gazifikatsiya-1791773304.html
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общество, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума, сироты, дети, россия
Воронежская область, Общество, Владимир Нетесов, Воронежская область, Воронежская областная Дума, Сироты, Дети, Россия
18:22 19.08.2022
 
В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на жилье

В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на покупку жилья

© РИА Новости / Нина ЗотинаДенежные купюры и макет дома
Денежные купюры и макет дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Денежные купюры и макет дома. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение о дополнительной мере поддержки детей-сирот, которые теперь смогут получить сертификат на приобретение жилья, сообщает в пятницу заксобрание.
Решение об установлении дополнительной меры поддержки было принято в рамках внеочередного заседания Воронежской областной думы 19 августа. В настоящее время на территории Воронежской области в списке значатся 3986 детей-сирот, имеющих право на получение жилья.
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"Благодаря сертификату, возможности по улучшению жилищных условий детей-сирот, имеющих право на его получение, будут существенно расширены. Сертификат может быть использован не только для приобретения помещения на первичном, но и вторичном рынке жилья, в том числе частного дома. К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заёмные средства и средства материнского капитала", – пояснил детали законодательного новшества председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
По его словам, выдача сертификатов станет дополнительной мерой государственной поддержки, поэтому документ будет предоставляться только с согласия гражданина. При отсутствии желания воспользоваться сертификатом дети-сироты будут обеспечиваться квартирами в обычном порядке.
Номинал сертификата на текущий момент превышает 3 миллиона рублей.
Как отмечает областная дума, на дополнительную меру соцподдержки смогут рассчитывать не все дети-сироты. Сертификат будет выдаваться лицам, достигшим 23-летнего возраста, социализированным (обладающим работой) и не состоящим на наркологическом или психоневрологическом учете.
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Воронежская областьОбществоВладимир НетесовВоронежская областьВоронежская областная ДумаСиротыДетиРоссия
 
 
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