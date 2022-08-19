https://ria.ru/20220819/zapad-1810714542.html

В Москве не хотят "железного занавеса", заявил Рябков

В Москве не хотят "железного занавеса", заявил Рябков - РИА Новости, 19.08.2022

В Москве не хотят "железного занавеса", заявил Рябков

Москва не хотела бы "железного занавеса", но его опускает Запад, это проблема, но Россия найдет возможности для решения проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:45

2022-08-19T12:45

2022-08-19T13:07

россия

в мире

сергей рябков

кая каллас

олаф шольц

германия

эстония

евросоюз

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не хотела бы "железного занавеса", но его опускает Запад, это проблема, но Россия найдет возможности для решения проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи виз россиянам."Мы, конечно же, не хотели бы никакого нового "железного занавеса". Парадокс в том, что этот "железный занавес" опускают те, кто до сих пор не может представить себе ничего другого, кроме идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для всего мира. Они отрицают остальной мир, кроме тех его сегментов, которые живут по их правилам. Вот это проблема... Россия - самодостаточная страна: мы найдем возможности для решения проблем", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220816/evrosoyuz-1809807878.html

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сергей рябков, кая каллас, олаф шольц, германия, эстония, евросоюз