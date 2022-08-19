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В Москве не хотят "железного занавеса", заявил Рябков - РИА Новости, 19.08.2022
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В Москве не хотят "железного занавеса", заявил Рябков
В Москве не хотят "железного занавеса", заявил Рябков - РИА Новости, 19.08.2022
В Москве не хотят "железного занавеса", заявил Рябков
Москва не хотела бы "железного занавеса", но его опускает Запад, это проблема, но Россия найдет возможности для решения проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:45
2022-08-19T13:07
россия
в мире
сергей рябков
кая каллас
олаф шольц
германия
эстония
евросоюз
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не хотела бы "железного занавеса", но его опускает Запад, это проблема, но Россия найдет возможности для решения проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи виз россиянам."Мы, конечно же, не хотели бы никакого нового "железного занавеса". Парадокс в том, что этот "железный занавес" опускают те, кто до сих пор не может представить себе ничего другого, кроме идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для всего мира. Они отрицают остальной мир, кроме тех его сегментов, которые живут по их правилам. Вот это проблема... Россия - самодостаточная страна: мы найдем возможности для решения проблем", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
https://ria.ru/20220816/evrosoyuz-1809807878.html
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россия, в мире, сергей рябков, кая каллас, олаф шольц, германия, эстония, евросоюз
Россия, В мире, Сергей Рябков, Кая Каллас, Олаф Шольц, Германия, Эстония, Евросоюз
12:45 19.08.2022 (обновлено: 13:07 19.08.2022)
 
В Москве не хотят "железного занавеса", заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Москва не хочет "железного занавеса", но его опускает Запад

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не хотела бы "железного занавеса", но его опускает Запад, это проблема, но Россия найдет возможности для решения проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи виз россиянам.
"Мы, конечно же, не хотели бы никакого нового "железного занавеса". Парадокс в том, что этот "железный занавес" опускают те, кто до сих пор не может представить себе ничего другого, кроме идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для всего мира. Они отрицают остальной мир, кроме тех его сегментов, которые живут по их правилам. Вот это проблема... Россия - самодостаточная страна: мы найдем возможности для решения проблем", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
Пассажиры в очереди к стойке регистрации авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 08:00
"Делят на категории". В Европе вспомнили методы Третьего рейха
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 08:00
Европа опускает визовый "железный занавес"
 
РоссияВ миреСергей РябковКая КалласОлаф ШольцГерманияЭстонияЕвросоюз
 
 
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